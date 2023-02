Germana Schena chi è la terza moglie di Fausto Leali? Età, lavoro, figli e vita privata

Fausto Leali e Germana Schena si sono conosciuti in una curva di una strada mentre erano in macchina e da lì è scoccato l’amore tra i due. Nonostante la differenza di età di 30 anni, il loro amore è diventato sempre più importante nel tempo. Fausto, in un’intervista con Barbara d’Urso, ha ammesso di essere geloso e possessivo, ma ha anche sottolineato che Germana non gli dà alcun motivo di esserlo. Inizialmente, Fausto aveva qualche perplessità riguardo al loro fidanzamento, ma poi ha capito che aveva trovato la donna giusta per lui.