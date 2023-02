Gerry Scotti, avete mai visto l’ex moglie?

Gerry Scotti è uno dei volti più popolari della televisione italiana, capace di conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua professionalità. Il conduttore ha anche aperto le porte della sua vita privata ai fan, raccontando le difficoltà affrontate durante il divorzio dalla sua ex moglie, un evento che lo ha segnato profondamente.

La carriera di Gerry Scotti è stata ricca di successi e di soddisfazioni, grazie alla sua bravura nel condurre programmi televisivi di vario genere, diventando così una presenza familiare per molti italiani. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? In queste ore, infatti, si parla molto del suo passato matrimonio con Patrizia Grosso, la madre del suo unico figlio Edoardo. A parlare della loro separazione è stato lo stesso Scotti in una recente intervista.

Dopo il divorzio da Patrizia Grosso, avvenuto nel 2009 dopo 18 anni di matrimonio1, Gerry Scotti ha ritrovato l’amore accanto a Gabriella Perino, con cui convive da diversi anni. La sua ex moglie, invece, ha preferito restare lontana dal mondo dello spettacolo e mantenere un basso profilo sia prima che dopo la fine della loro relazione. Una delle rare immagini della Grosso risale alla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, quando lei e Scotti presentarono al mondo il piccolo Edoardo. Un amore importante per il conduttore che, nonostante tutto, si è concluso con una dolorosa rottura che ha lasciato un’impronta nel suo cuore.

La verità sconvolgente sul divorzio di Scotti

Gerry Scotti non ha mai fatto mistero del suo dispiacere per la fine del suo matrimonio con Patrizia Grosso, anche se ora ha ritrovato la felicità accanto alla sua compagna Gabriella Perino, famosa architetta, anch’essa estranea al mondo dello spettacolo.

Riguardo alla fine del suo matrimonio con Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha espresso così il dolore legato al divorzio: “Ha chiesto la separazione perché si era innamorata di un altro. Quando ho realizzato che si era spezzato un legame che non si sarebbe più ricomposto ne ho patito molto”. Il presentatore, poi, ha terminato il suo racconto: “Non mi sono mai sentito in colpa per niente, ma quando mi sono separato e poi divorziato mi sentivo in imbarazzo per aver rovinato la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e lasciare la mia casa, il luogo dove era nato e cresceva mio figlio”.