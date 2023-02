Gerry Scotti chi è il figlio Edoardo? Età, lavoro e vita privata

Edoardo Scotti, figlio del popolare conduttore televisivo Gerry Scotti, è nato nel 1992 dal matrimonio tra Gerry e la sua prima moglie, Patrizia Grosso. Da quando era un bambino, Edoardo ha sempre avuto una grande passione per il cinema, che l’ha spinto a trasferirsi negli Stati Uniti per studiare regia. Nel 2015, ha fatto ritorno in Italia per ricoprire il ruolo di inviato speciale nel programma “Lo Show dei Record” condotto dal suo padre, scatenando così una grande polemica. Sui social, molti lo hanno accusato di essere stato raccomandato, ma Gerry ha difeso il figlio: “È stata la produzione a volerlo perché lo conoscevano e sapevano che parla l’inglese come l’italiano e ha studiato regia in America. L’hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dall’America e dalla Cina e si è dimostrato all’altezza. Grazie a me ha avuto un’opportunità più degli altri? Non me ne vergogno!” Con orgoglio, Gerry ha affermato che Edoardo ha ottenuto l’opportunità di lavorare nel programma grazie alle sue capacità.

La grande gioia di Gerry Scotti di diventare nonno è stata recentemente regalata a lui da suo figlio Edoardo. Il conduttore ha raccontato con entusiasmo che durante il lockdown, Edoardo e sua moglie hanno voluto un figlio. La sorpresa è stata scoperta da Gerry in un parco di Milano, dove il figlio gli ha consegnato un pacchetto contenente un ciuccio. Gerry è stato riempito di una gioia immensa nel diventare nonno di una bellissima nipotina, ma non nasconde il suo desiderio di avere anche un altro nipote, anche se dipenderà dall’accordo con la moglie di Edoardo.

Edoardo ha frequentato con passione L’American School of Milan per poi laurearsi con successo nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo percorso formativo non si è concluso qui, infatti Edoardo è andato in America per continuare a crescere ed imparare. A Los Angeles ha un sogno da realizzare, quello di diventare un regista di successo. Pare infatti, che il figlio dell’amato presentatore, abbia scelto di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, preferendo però quello che c’è dietro le quinte. Anche se una sua apparizione sul piccolo schermo, l’abbiamo vista.