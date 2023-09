Gerry Scotti, chi è la compagna? Età, lavoro, figli e vita privata

Gerry Scotti: Tra Amore, Carriera e Nonnato

Il noto presentatore Gerry Scotti è pronto per tornare sotto i riflettori in un’intervista speciale con Silvia Toffanin su Canale 5, dove racconterà della sua vita, della carriera e dell’emozione di diventare nonno. Ma prima di scoprire cosa ci riserverà questa intervista, immergiamoci nella vita privata di Gerry Scotti e scopriamo chi è la sua compagna attuale, dopo la fine del matrimonio con Patrizia.

Un Matrimonio e Un Figlio

Nel 1991, Gerry Scotti ha pronunciato il fatidico sì con Patrizia Grosso, e sembrava che il loro amore fosse destinato a durare. Nel corso del loro matrimonio, è nato il loro unico figlio, Edoardo. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, e nel 2002, il matrimonio ha subito una dolorosa fine con la separazione.

Una Svolta Nella Vita

Il 2011 ha segnato una svolta significativa nella vita di Gerry Scotti, quando Gabriella Perino è entrata nella sua vita. Gabriella è un’architetta, e la loro storia è cominciata quando i loro figli frequentavano la stessa scuola.

La Compagna Attuale

Gerry e Gabriella sono insieme da circa 12 anni, e la loro relazione è caratterizzata da una profonda connessione. Nonostante il loro amore sia forte e duraturo, hanno scelto di non sposarsi, considerando il loro legame molto più importante di qualsiasi riconoscimento ufficiale.

Gabriella Perino è una donna riservata e non ama l’attenzione dei riflettori. Gerry ha condiviso che Gabriella fa un lavoro che la tiene lontana dai media, e preferisce mantenere una vita privata tranquilla.

Una Nuova Famiglia

La coppia ha creato una nuova e affettuosa famiglia. Vivono insieme in una villa, dove hanno cresciuto anche i figli di Gabriella. Gerry ha accettato il ruolo di figura paterna per questi ragazzi, e il legame tra loro è profondo. Questi giovani sono diventati la sua “ancora di salvezza,” come ha condiviso emozionato Gerry Scotti.

In questo modo, Gerry Scotti ha trovato la felicità nella sua vita privata, insieme alla sua compagna Gabriella Perino e alla loro meravigliosa famiglia. Una storia di amore e crescita che dimostra che l’amore può arrivare quando meno te lo aspetti.