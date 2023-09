Gabriella Perino chi è la compagna di Gerry Scotti? Età, lavoro e figli

Gabriella Perino: La Compagna di Gerry Scotti

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, la donna che ha portato gioia nella vita del noto presentatore dopo il divorzio da Patrizia Grosso. Gabriella, con i suoi 52 anni, lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, ha sempre fatto parte della vita di Gerry Scotti, ma è diventata la sua compagna solo dopo la fine del suo matrimonio.

Un’Architetta Riservata

Gabriella Perino, diversamente da Gerry Scotti, è lontana dal mondo dello spettacolo ed è una persona molto riservata. Lavora come architetta ed è entrata nella vita di Gerry Scotti quando entrambi erano ancora agli esordi delle loro rispettive carriere e, soprattutto, entrambi single.

Un Incontro Casuale

La storia tra Gabriella e Gerry ha origini casuali. Nel 1991, Gerry Scotti decise di sposare Patrizia Grosso, mentre Gabriella Perino aveva già una famiglia e aveva dato alla luce due figli. Un giorno, i loro percorsi si sono incrociati nuovamente quando le loro figlie maggiori hanno iniziato a frequentare la stessa scuola a Milano. Tra incontri con insegnanti e compiti in classe, Gabriella e Gerry si sono ritrovati.

La Crisi Matrimoniale di Gerry Scotti

Nel 2002, Gerry Scotti ha iniziato a vivere una profonda crisi matrimoniale con sua moglie, Patrizia Grosso. Il divorzio è stato particolarmente difficile, soprattutto perché è stata Patrizia a chiedere la separazione, confessando di essere innamorata di un altro uomo. Gerry Scotti ha raccontato il dolore che ha provato in seguito alla separazione, dicendo: “Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio.”

L’Inizio di una Nuova Storia

Gerry Scotti ha affrontato tutte queste sfide concentrandosi sul suo lavoro amato. Con il passare del tempo, ha incontrato un’altra donna che sembrava essere giusta per lui: Gabriella Perino. La loro storia d’amore è iniziata nel 2004 e da allora non si sono più separati. Gerry ha elogiato Gabriella per il suo carattere forte e il suo sostegno nella vita quotidiana, nonostante l’attenzione costante dei media.

Una Storia Duratura

Nonostante si conoscano da più di vent’anni, Gabriella e Gerry si sono messi insieme solo nel 2004, quando entrambi i loro matrimoni erano terminati. Da quel momento, non si sono più separati e dal 2011 convivono a Milano. Hanno atteso pazientemente che i loro figli diventassero maggiorenni e indipendenti prima di decidere di vivere insieme, per non costringerli a dover condividere il nuovo ambiente familiare.

Insieme da così tanti anni, Gabriella e Gerry sono molto gelosi della loro privacy, motivo per cui non ci sono molte foto della coppia in circolazione. La loro storia d’amore è un esempio di come il destino possa riunire due persone in momenti diversi della loro vita per creare una nuova e duratura felicità.