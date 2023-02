GF Vip 7, le urla di Antonella Fiordelisi e il caos e poi caccia Luca Onestini

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento difficile al GF Vip. La storia d’amore tra lei ed Edoardo Donnamaria si è arenata a causa di una serie di accuse reciproche. Anche i coinquilini sono divisi nel sostenere l’uno o l’altro. Antonella ha avuto il cuore spezzato soprattutto quando è stata accusata di fingere da Donnamaria. È una situazione difficile, ma che Antonella è determinata a superare.

Si sveglia con una determinazione feroce e, conversando con Sarah Altobello in giardino, giura di vendicarsi: “Giuro solennemente che mi alzerò e gliela farò pagare”. Questa dichiarazione non è passata inosservata ai telespettatori del GF Vip, che si sono riversati sui social media per commentare l’episodio. La spadista ritiene infatti di essere stata trattata ingiustamente dalla cerchia di amici del fidanzato (composta principalmente da Oriana Marzoli, Luca Onestini, Giaele De Donà e Nicole Murgia).

Con intensa emozione, Antonella Fiordelisi ha allontanato categoricamente Luca Onestini dal confessionale del GF Vip!

Il ragazzo si è incattivito con i suoi coinquilini, dicendo con veemenza a Nicole Murgia di trovarsi un lavoro, a Giaele De Donà di essere un’ameba, a Milena Miconi di smettere di parlare di lei, a Micol Incorvaia di essere famosa solo per aver finto di stare con Edoardo Donnamaria, a Oriana Marzoli di “continuare a parlare di lei in spagnolo”, ad Alberto De Pisis di fare le valigie contro di lei e a Edoardo Tavassi di godere nel vederla in difficoltà.

Antonella Fiordelisi sta attraversando un brutto periodo e probabilmente non ha una spiegazione per tutto questo. L’ultimo episodio che l’ha coinvolta è stato un acceso diverbio con Luca Onestini. La spadaccina è stata vista allontanarlo con forza dal confessionale prima di entrare e scatenare la sua furia sul gruppo. “Ho chiuso con voi! Parlate di qualcos’altro!”, ha urlato con frustrazione. Onestini è rimasto stordito e senza parole davanti agli altri inquilini, che sono scoppiati a ridere: “Ti hanno cacciato!”, hanno esclamato.