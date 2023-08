GF Vip 8: In arrivo una coppia insolita

Le attese per la nuova stagione del tanto amato quanto contestato reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, con alla guida Alfonso Signorini, sono alle stelle. Tra le numerose novità in programma per questa edizione c’è il ritorno all’attenzione della qualità e meno enfasi sul trash, come richiesto dall’alto management di Mediaset.

L’opinionista unico e le porte del GF Vip

Questa volta ci sarà un solo opinionista, Cesara Bonamici, volto noto del TG5. Tuttavia, non tutti coloro che bussano alla porta del GF Vip vengono accolti: “Oriana Marzoli si è candidata per la conduzione del GF Party.. la proposta è stata però respinta dal management” ha riportato Amedeo Venza. Di certo, però, la partecipazione della cantante Rosanna Fratello, donna di successo pronta a mettersi in gioco. Così come una nota ex suora e… un frate.

Si uniscono al GF Vip 8: Cristina Scuccia e Frate Alfredo

Secondo alcune voci raccolte da MondoTv24 e riferite dall’autore televisivo Gianluca Paganotti, Cristina Scuccia e Frate Alfredo dovrebbero entrare a settembre nella casa più osservata d’Italia. Cristina, divenuta famosa come Suor Cristina dopo aver vinto “The Voice of Italy” nel 2014, sembrerebbe avere rinunciato a “Tale e Quale Show” per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5.

Novità nel regolamento del GF Vip 8: occhio al comportamento!

Quest’anno il Grande Fratello sarà meno focalizzato sui social: attenzione a tutte le pagine fan che incitano alla competizione, rischiano la squalifica del loro beniamino, sia un vip che un non vip. Altra novità nel regolamento riguarda gli atteggiamenti o comportamenti che possono innescare una lite: in questo caso non ci sarà più una decisione da casa con televoto, ma verrà applicata la squalifica immediata, senza passare dal “teatro tenda”, senza partecipare all’intervista radiofonica e neanche nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Insomma, non ci saranno più cartellini gialli o avvertimenti, ma espulsioni dirette. Un’attenzione in più non guasta!