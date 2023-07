GF Vip 8: Un’indiscrezione che fa scalpore. Sarà lei ad entrare nella Casa?

Il Grande Fratello Vip 8 è pronto a sorprenderci ancora una volta. Dopo le voci che hanno circolato sulle possibili partecipazioni di Claudia Gerini e Ornella Muti, un’altra figura televisiva potrebbe unirsi al cast dei concorrenti. Si tratta dell’ex volto di “Primo appuntamento”, un programma di successo su Real Time. La notizia, lanciata da BlogTiVuItaliana, ha scatenato un vero polverone nell’ambiente.

Silvia Magarre al GF Vip 8? L’indiscrezione che fa parlare

Secondo quanto riportato da BlogTiVuItaliana, sembra che Silvia Magarre, un volto molto noto per aver partecipato alle ultime sei edizioni di “Primo appuntamento”, abbia sostenuto i casting per il Grande Fratello VIP 8. L’evento si è svolto il 7 luglio 2023 presso Cinecittà World a Roma. Questa indiscrezione ha catturato l’attenzione dei fan, che si chiedono se Silvia entrerà davvero nella casa più spiata d’Italia.

Silvia Magarre al GF Vip 8: Un’ipotesi concreta?

Sebbene Silvia non sia una vera e propria celebrità, il suo volto è familiare al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione in “Primo appuntamento”. Nel corso delle stagioni, ha conquistato il cuore degli spettatori e anche il famoso trio di comici, GialappaShow, ha creato un tormentone a suo nome. Nonostante ciò, è importante sottolineare che Silvia non rientra esattamente nella categoria delle “vipponi”. Tuttavia, la sua presenza potrebbe portare freschezza e intrattenimento alla casa.

Le regole di selezione per il GF Vip 8: No influencer, no OnlyFans

Secondo Fanpage, gli autori del Grande Fratello e de “La Pupa e il Secchione” hanno stabilito due regole precise nella selezione dei concorrenti. La prima regola riguarda gli influencer, che non sarebbero ben accolti nella casa, soprattutto tra i concorrenti meno noti. La seconda regola riguarda i profili su OnlyFans, che potrebbero essere un ostacolo per la partecipazione. Questa notizia ha scatenato una serie di commenti, con alcune persone che si chiedono se il programma abbia davvero abbandonato il trash.

L’ipotesi di vedere Silvia Magarre nella Casa del Grande Fratello Vip 8 ha sicuramente sollevato grandi aspettative e curiosità tra i fan del programma. Restiamo in attesa di ulteriori conferme e di scoprire quali saranno i volti che animeranno questa nuova edizione.