GF Vip: Alfonso Signorini punta su una vincitrice come opinionista accanto a Orietta Berti - Controcopertina

Nonostante le critiche e i commenti contrastanti, il Grande Fratello Vip continua ad essere un successo, sia in termini di ascolti che di popolarità. Alfonso Signorini sta lavorando al cast della prossima edizione e sembra aver scelto un nome importante per il ruolo di opinionista accanto a Orietta Berti. Sebbene siano state fatte ipotesi su una possibile promozione di Giulia Salemi o l’ingresso di Soleil Sorge, nessuna delle due sembra essere la scelta definitiva per la nuova stagione.

La sorpresa nel cast: Nikita Pelizon

Secondo le ultime indiscrezioni, sarà un’altra donna a far coppia con Orietta Berti come opinionista. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sembra essere il nome sorpresa. In un’intervista a SuperGuidaTv, Nikita ha rivelato di non aver mai considerato l’idea di diventare opinionista, ma ha ammesso che sarebbe un’esperienza costruttiva ed interessante.

Una possibile scelta: il contatto con Nikita Pelizon

Anche se non ci sono conferme ufficiali, sembra che ci sia stato un contatto tra la produzione e Nikita. Al momento, Nikita è in Honduras per supportare la sua amica Helena. Durante l’intervista a SuperGuidaTv, ha anche accennato ad una possibile riavvicinamento con Matteo Domante, con il quale si era parlato di una possibile riconciliazione dopo la fine dell’edizione numero sette del Grande Fratello Vip.

Le parole di Nikita Pelizon

Nikita ha sottolineato che Matteo è stato uno dei pochi a rimanere vicino a lei dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è intenso, speciale e importante, ma al momento non si sente di parlare di un ritorno di fiamma o di una riconciliazione amorosa.

Alfonso Signorini ha scelto di puntare su una vincitrice come opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon sembra essere il nome sorpresa, pronta ad affiancare Orietta Berti nella veste di opinionista. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, Nikita ha mostrato interesse per questa opportunità e ha definito l’esperienza come costruttiva e interessante. Resta da vedere come si svilupperanno i piani per la nuova stagione del GF Vip e quale sarà il ruolo di Nikita nel programma.