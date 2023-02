GFVIP 7: Antonella e Micol si sfidano a chi farà più figli entro 5 Anni

Antonella provoca Micol con una frase che ha sollevato molte polemiche, provocando un’altra lite nella casa tra lei e gli altri vipponi del GFVIP 7.

Fiordelisi ha deciso che non lascerà mai più Edoardo da solo con i suoi amici e nella casa è scoppiata una bagarre. Sono volati gli stracci tra Micol e Antonella, che ha scommesso di avere più figli di Incorvaia. Ecco cosa è successo nelle ultime ore al GFVIP 7 e le clip incriminate!

Antonella è contraria a che tutti lascino Edoardo da solo. Non vuole che lui sia solo.

La casa del Grande Fratello Vip è ormai una polveriera, con una profonda spaccatura tra i due gruppi di vipponi che si sono ritrovati a litigare nuovamente dopo la festa di Carnevale. La lite è iniziata con Martina che avrebbe offeso Oriana in modo pesante e con Edoardo che poi sarebbe andato a riprendere Marzoli e il resto del gruppo per aver alzato la voce. A quel punto Oriana ha invitato Edoardo a lasciare il cortile e da quel momento Antonella ha deciso che avrebbe dovuto difendere il fidanzato dai suoi “falsi amici”, come li chiama lei.

Antonella, se vuoi far passare che stai difendendo il tuo ragazzo da un’amica fallo, ma nessuno ti crede”. Lo stesso Edoardo le ha fatto notare che stava solo fumando una sigaretta con Onestini per parlare, ma Antonella ha tenuto duro: “Posso dirti per la centesima volta che tu non c’entri nulla? Non vorrei alzarmi e andarmene, sono venuta qui per parlare con lui”. La cosa si è ripetuta anche durante una discussione tra Donnamaria e la Tavassi: Antonella sembra proprio non voler più lasciare in pace il suo fidanzato!

La frase sui figli avuti con Edoardo ha sconvolto il web in rivolta.

Il web si è diviso sull’atteggiamento iperprotettivo di Antonella nei confronti di Edoardo, ma è rimasto senza parole per una frase pronunciata da Fiordelisi. Durante una discussione con Micol, Antonella ha affermato che fuori dalla casa lei ed Edoardo non avrebbero mai litigato e che sarebbero durati più della Tavassi e degli Incorvaia. Questa frase ha sollevato un polverone sul web, in quanto i fan del GFVIP hanno trovato l’uscita di Antonella molto superficiale, infantile e irrispettosa dei problemi altrui. La frattura tra Edoardo e i suoi amici sembra essere sempre più profonda.