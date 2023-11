GFVIP: Daniele in un impeto di rabbia su Twitch

Daniele e Oriana: un nuovo scontro

Daniele e Oriana, noti protagonisti del reality show “Grande Fratello VIP”, sono tornati a litigare. Questa volta, l’episodio si è svolto in diretta su Twitch, dove Daniele ha espresso la sua rabbia con parole forti, imprecazioni e insulti rivolti a Oriana.

“Sono stufo di Oriana e dei suoi amici”

Daniele ha dichiarato: “Sono stufo di voi, di Oriana e dei suoi amici. Continuo a ricevere critiche da quelle fanatiche delle Orianistas. Non mi importa nulla di voi. Siete insopportabili, lasciatemi in pace.

Sto pensando di venire a trovarvi perché mi avete esasperato. Voglio vedere le vostre vere facce. Mi accusano di sfruttare Oriana per le mie dirette, ma come si può pensare una cosa del genere? Non si vede che sono autentico? Siete un branco di idioti.





Oriana è la regina delle ingenuità che crede alle vostre sciocchezze. Ma non posso avere delle amiche senza avere secondi fini? A Oriana da fastidio che invio un messaggio ad un’amica?

Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita. E ne ho abbastanza.

Oriana aveva già programmato di andare a Madrid a prendere delle cose. Sono quattro giorni che sono stressato, non mangio da ieri. Mi avete esasperato, tutti quanti. Ma voi sapete quante ragazze mi scrivono tutti i giorni? Pensate che avessi bisogno delle foto di Sabrina?”

“Oriana ha un problema”

“Oriana ha un problema e mi crea dei problemi, capite questa cosa? Non parlerò male di lei anche se tutto quello che fa è solo per guadagno perché è l’unica cosa che le importa. Da quando viviamo insieme mi sono messo da parte… Ho sacrificato tutto… mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi.

Lei è sempre insoddisfatta perché non le piace Verona. Ma io cosa dovrei fare? Sono stufo di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso. Sapete perché abbiamo litigato l’ultima volta? Oriana voleva andare al compleanno di Giaele senza di me perché non mi hanno invitato e mi voleva lasciare. Poi il destino ha voluto che si rivelassero delle false amiche.

Non posso continuare così. Non mi alleno nemmeno più. Sono nella peggiore condizione fisica della mia vita. Mi piacerebbe che lei si accorgesse di tutto quello che faccio. Un’altra volta abbiamo litigato perché lei non dice nulla di male alle Orianistas. Loro mi criticano e lei non dice una parola? Tu sei andata fuori dal Grande Hermano Vip ma non volevi.

Tutto quello che ho fatto in questi mesi non è stato apprezzato e ne ho abbastanza perché ho la fila di persone che vogliono uscire con me e trattarmi bene. Non sentirete più una parola uscire dalla mia bocca e vi chiedo la cortesia di parlare di altro”.