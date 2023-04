Giaele De Donà, l’apice più emozionante nella finalissima GF Vip 7: cosa è accaduto con il consorte Brad

Dopo mesi di appassionate discussioni, è finalmente arrivato il momento della verità: Giaele De Donà marito è stato il quarto eliminato del GF Vip 7. La sera della finale, il pubblico ha votato in modo schiacciante a favore di Alberto De Pisis, con il 45,4% dei voti rispetto al 54,6% di Giaele. Alla fine, Nikita Pelizzon è risultato il vincitore, lasciando i fan di Giaele con il cuore spezzato.

Il percorso di Giaele De Donà nella Casa è stato straordinario, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con l’amato marito, il celebre Brad. Entrata come “femme fatale”, si è presto resa conto di quanto fosse profondamente legata a lui. Il momento più influente del GF Vip 7 è stato “quello in cui non ho sentito mio marito, ma quello mi ha reso più forte e sono sicura che ha rafforzato il nostro rapporto”.

Giaele De Donà, il marito devoto alla spettacolare finale del GF Vip 7!

Quella di lunedì sera alla finale del GF Vip 7 è stata una serata che Giaele De Donà non dimenticherà mai! Dopo 6 mesi di attesa, ha finalmente potuto riabbracciare l’amato marito Brad. Anche se Alfonso Signorini le aveva fatto credere che non avrebbe potuto raggiungerla per motivi logistici e personali. Ma è stata solo una dolce sorpresa!

Giaele De Donà è stata felicissima di ascoltare le parole del marito, soprattutto quando ha concluso il videomessaggio con “Ti amo più di quanto il mondo giri”. E poi è arrivata la vera sorpresa.

All’arrivo di Brad in Italia per la finale del GF Vip 7, Giaele De Donà gli è corso incontro a braccia aperte, pronto a riempirlo di baci appassionati. Questo momento commovente ha catturato l’attenzione del web e ha toccato il cuore del pubblico, che attendeva con ansia questa reunion da tempo. Brad ha ipotizzato scherzosamente un prolungamento del GF Vip, ma Signorini lo ha subito rassicurato.