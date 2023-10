Il Giornalista Rompe il Silenzio e Risponde alle Critiche

Il giornalista Andrea Giambruno, noto anche per la sua relazione con la premier Giorgia Meloni, si apre su matrimoni, lavoro e apparenza.

Matrimonio a Tema – In un’intervista a Chi, Giambruno parla delle nozze con la presidente del Consiglio, affermando che non si sposeranno fino a quando non ne sentiranno il desiderio. Scherza riguardo all’anello che indossa all’anulare, affermando di amare il suo aspetto e aggiunge con un sorriso: “Ho il cuore gitano io.”

Critiche e Autonomia – Il giornalista risponde alle critiche sul suo rapporto con la politica e il giornalismo. Sottolinea di non ricevere consigli né ordini da nessuno e nega categoricamente di prendere ordini da Giorgia Meloni. Lamenta il fatto che alcuni colleghi abbiano insinuato il contrario e critica coloro che hanno coinvolto la sua compagna in questioni legate al suo lavoro. Sostiene che Meloni non si intrometta nella sua professione e ha altre priorità.

Il Look Criticato – Giambruno affronta anche le critiche sul suo aspetto, affermando che essere ben curato non dovrebbe essere motivo di derisione. Difende il suo sorriso e la sua chioma folti, affermando: “È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”

In questo modo, Andrea Giambruno respinge le critiche e conferma la sua indipendenza nel suo lavoro giornalistico.