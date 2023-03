Giancarlo Giannini e il dolore per il figlio morto a 20 anni

Le interviste di Pierluigi Diaco a “Ti Sento” sono sempre coinvolgenti e commoventi. Lo stile indagatore del giornalista gli permette di esplorare i pensieri e i sentimenti più intimi dei suoi ospiti, scoprendo anche le loro lotte più intime. Dopo la conversazione con Arisa e Raoul Bova, è stata la volta di Giancarlo Giannini.

Il dolore di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini ha ricordato l’angoscia per la perdita del figlio Lorenzo, scomparso a soli 20 anni a causa di un aneurisma. “Ci ha lasciato a causa di un aneurisma, non conosco nemmeno la terminologia, vorrei cancellare questa parola dalla mia memoria, è una vena che si è rotta”, ha rivelato l’attore a Pierluigi Diaco. Giannini ha inoltre rivelato che si trovava a Milano quando è avvenuto l’incidente. “Stavo girando un film con Gassman. Ho preso un volo e ho capito subito che non potevo fare più nulla”, ha aggiunto l’attore.

Giancarlo Giannini ricorda con affetto il figlio Lorenzo.

Giancarlo Giannini, attore straordinario con una carriera impressionante, ha riflettuto sulla sua vita, in particolare sul momento di maggior dolore per un genitore. Di fronte a questa tragedia, ha scelto di affrontare la vita con coraggio. Ha detto: “L’unica cosa che potevo fare era ciò in cui credevo: credo nel mistero, in Dio e nella preghiera. Credo anche che la morte non sia così brutta come sembra. Ci chiediamo sempre perché devono essere loro e non noi”.

Assistere alla morte di un figlio è una tragedia insopportabile, ma richiede anche un confronto con chi ci sta vicino. Ricordo di aver detto a Flavia “è in un posto migliore del nostro”, perché credo sinceramente in questo sentimento. Inoltre, dobbiamo rimanere ancorati alla nostra realtà: siamo semplici mortali, anche se straordinari.

La vita personale di Giancarlo Giannini è stata segnata da tragedie, tra cui la perdita del figlio e del matrimonio.

Nel 1967 l’attore ha sposato Livia Gianpalmo, attrice e regista. Dall’unione sono nati due figli: Lorenzo e Adriano. Tragicamente, Lorenzo morì all’età di 20 anni a causa di un aneurisma cerebrale nel 1987. La coppia divorzia nel 1975 e nel 1983 l’attore sposa Eurilla Del Bono. Dalla seconda moglie ha avuto altri due figli, Emanuele e Francesco.

Qual è l’identità della seconda moglie di Giancarlo Giannini, Eurilla Del Bono?

Si sa molto poco di Eurilla Del Bono, nata il 19 maggio 1950. È nota per la sua carriera di attrice negli anni ’80, in particolare per le sue frequenti apparizioni televisive. Ha anche recitato nel film Be Good If You Can. Né lei né il marito hanno un profilo sui social media, anche se il marito ha un account Twitter che non è stato aggiornato dal 2013, il che suggerisce che tengono alla loro privacy. La Del Bono è la madre degli ultimi due figli di Giancarlo Giannini, entrambi musicisti.