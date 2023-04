Giancarlo Magalli è sposato? Ecco la verità sulla moglie

Con una carriera impressionante alle spalle, Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano. La sua vita privata è altrettanto affascinante: diamo un’occhiata più da vicino al suo matrimonio e scopriamo tutto quello che c’è da sapere su sua moglie.

Nato a Roma nel 1947, Giancarlo Magalli sceglie di proseguire gli studi all’Università di Roma in Scienze Politiche e successivamente all’Università di Messina in Economia e Commercio. Tuttavia, ha scelto di indirizzare le sue ambizioni verso il mondo dell’intrattenimento turistico, che gli ha permesso di viaggiare molto.

Inizialmente, l’uomo salirà alla ribalta come autore sia per il teatro che per la televisione. Grazie a ciò, ha potuto lavorare con alcuni dei nomi più rinomati di entrambi i settori, creando opere d’arte senza tempo.

Grazie all’impressionante ingegno e alla genialità di Giancarlo, abbiamo avuto in dono gli straordinari spettacoli televisivi Pronto, Chi gioca? Patatrac, Sotto le stelle, Le rime, Magic all inclusive e Non stop. Inoltre, la genialità di Giancarlo si manifesta sul grande schermo in film come La gatta da pelare, Uccelli d’Italia, 18 anni dopo, Ho vinto la lotteria di Capodanno, l’Imbranato e Scherzi da prete. È chiaro che Giancarlo è un maestro del suo mestiere, e noi abbiamo la fortuna di sperimentare i suoi capolavori.

Giancarlo Magalli ha avuto una carriera televisiva di incredibile successo, avendo condotto l’amatissimo I fatti vostri dal 1991 al 2021. Ha partecipato anche ad altri programmi degni di nota, come Pechino Express, L’Ispettore Coliandro, Il Collegio e Un medico in famiglia. Inoltre, ha prestato il suo impressionante talento vocale all’iconico personaggio Disney Filottete in Hercules e Il libro della giungla. Chiaramente, Giancarlo Magalli è una star televisiva di grande talento e fama.

Giancarlo Magalli è sposato?

Pur avendo una figlia, Manuela Magalli, nata nel 1972, il matrimonio di Giancarlo Magalli e Carla Crocivera non è andato a buon fine e alla fine hanno scelto di separarsi.

Dopo molti anni, Magalli ha incontrato Valeria Donati, con la quale ha avuto una figlia, Michela, nel 1992. Purtroppo i due si sono separati nel 2008 e lui ha confessato di averne risentito molto, pur mantenendo un rapporto molto positivo.

Dopo tanto tempo da solo, non c’è da stupirsi che Magalli abbia avuto difficoltà ad adattarsi alla vita senza una compagna. Per fortuna, le sue due figlie sono state una fonte di grande felicità e conforto per lui. Sono state una fonte costante di gioia e di sostegno durante tutto il suo percorso.