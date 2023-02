Gilles Rocca e la compagna Miriam Galanti si sono lasciati

Gilles Rocca è di nuovo single e pronto a sposarsi!

È ufficiale: è single! Poco tempo fa ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Miriam Galanti, alla quale era legato da quattordici anni.

Ho voluto condividere pubblicamente la notizia prima che i giornali iniziassero a parlarne e a ipotizzare scenari che non corrispondono alla verità.

Mi chiedono spesso perché non pubblico più foto con la mia fidanzata o momenti di vita quotidiana insieme, e la risposta è semplicemente che la nostra storia è finita. Sono passati 14 anni e abbiamo condiviso tutto, ma ora è tempo di andare avanti. È difficile spiegare perché, e forse non lo so nemmeno io, ma la pressione di dover fingere che tutto vada bene è diventata troppo forte. Ho voluto raccontare la nostra storia prima che qualcun altro potesse riportarla in modo errato. Spero che le persone rispettino la nostra privacy e non cerchino di scavare nei dettagli di ciò che è successo. È stata una bella storia e non voglio che sia macchiata da pettegolezzi. Grazie.

Non sono del tutto sicura delle ragioni della rottura, ma credo che sia stata una decisione di Miriam.