Giornalista ruba una giacca al Twiga: La denuncia di Briatore

Quando il Twiga fa notizia. Nonostante la sua fama di locale esclusivo, il noto rifugio di Forte dei Marmi sembra non passare inosservato nemmeno alla stampa. L’ultimo episodio da cronaca, però, ha dell’incredibile. Il protagonista di questa insolita vicenda è Flavio Briatore, l’affermato proprietario del Twiga, il lussuoso punto di incontro di politici nostrani e vip internazionali durante le calde estati in Versilia.

Da stabilimento balneare di lusso di giorno a ristorante e club esclusivo di sera, il Twiga non è esente dall’attenzione mediatica, e Briatore non sembra dispiacersene affatto. In un video pubblicato su Instagram, il noto imprenditore ha condiviso la notizia che sta facendo scalpore.

La Sconcertante Fuga di una Giacca

Flavio Briatore rivela: “Stamattina vi do una notizia che ha dell’incredibile.” Una giornalista di un noto quotidiano toscano, che evidentemente aveva in mente di documentare l’ambiente glamour del Twiga, è diventata involontariamente protagonista di un colpo da copertina. Il nome del quotidiano non è stato menzionato esplicitamente, ma il riferimento a un quotidiano che porta il nome di un mare lascia poco spazio all’immaginazione. Probabilmente si tratta del famoso Il Tirreno.

La giornalista, mentre si trovava nel locale, ha compiuto un gesto audace: ha sottratto la giacca di Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno di Daniela Santanché e socio del Twiga, che porta il distintivo logo del locale. Il furto è stato scoperto grazie alle telecamere di sicurezza, che hanno catturato l’intera scena. Ma c’è di più.

La Caccia alla Giacca

Briatore prosegue il racconto: “Abbiamo visto dalle telecamere, lei si è presa la giacca e l’ha portata via, poi qualcuno alle 2 del mattino ha trovato i soldi e le carte di credito di Dimitri, ma non la giacca. Abbiamo visto dalle telecamere chi era e i carabinieri sono andati a recuperare la giacca marchiata Twiga.”

Al momento, l’identità della giornalista è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, Briatore non può fare a meno di sottolineare, con un sorriso compiaciuto, quanto il marchio Twiga sia appetibile persino per i giornalisti: “Vuol dire che il marchio Twiga piace proprio tanto a tutti i giornalisti. Incredibile.”

Uno Scandalo che Fa Rumore

Questa incredibile vicenda non fa altro che aggiungere un altro capitolo alla storia del Twiga, un luogo noto per attirare l’attenzione dei media e delle personalità di spicco. Nonostante l’eco mediatica, il Twiga sembra non perdere il suo fascino esclusivo, e la sua fama continua a crescere.

Un’altra notte al Twiga, un’altra storia da raccontare. Cosa riserverà il futuro per questo rinomato locale? Sicuramente, continueremo a tenerlo d’occhio per scoprire quali altre sorprese riserva. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie dal mondo del jet set.