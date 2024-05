Scontro violento in ufficio: insulti pesanti, un colpo al volto. Intervengono soccorsi e forze dell’ordine

Nel cuore della notte tra domenica e lunedì, un hotel di Limone sul Garda, rinomata località turistica sulla riviera bresciana, è stato teatro di un acceso scontro tra due colleghi. La disputa, scaturita da motivi apparentemente futili, ha rapidamente degenerato in un violento confronto fisico.





L’alterco è iniziato con un acceso scambio di parole durante il turno di notte, culminando in spintoni e infine in un colpo proibito diretto al volto di uno dei due dipendenti coinvolti. La situazione è escalata al punto che è stato necessario l’intervento del numero unico per le emergenze attorno alle 2.20 del mattino.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno lavorato per placare gli animi e ricostruire l’accaduto. Contemporaneamente, è stata necessaria la presenza di un’ambulanza e un’automedica sul luogo dell’incidente. Il dipendente colpito, un giovane di 24 anni, ha ricevuto un pugno al viso. Fortunatamente, nonostante l’impatto, le sue condizioni non sono risultate gravi. È stato prontamente assistito dai sanitari del 118 e ha deciso di rifiutare il ricovero ospedaliero per ulteriori accertamenti, scegliendo di tornare a casa dopo le cure ricevute sul posto.

Al momento non è chiaro se questo spiacevole episodio si concluderà con la semplice separazione dei due dopo l’intervento notturno o se evolverà in una battaglia legale. Le possibilità che uno dei due, o entrambi, decidano di procedere con denunce per le vie legali sono una componente ancora incerta della vicenda.

Questo incidente solleva questioni importanti riguardo la gestione dei conflitti sul luogo di lavoro, specialmente in ambienti ad alta tensione come possono essere quelli notturni in strutture ricettive. L’evento sottolinea l’importanza di strategie preventive e di mediatori competenti per gestire e risolvere le dispute prima che queste possano degenerare in violenza.