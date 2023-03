Giovanna Civitillo quanto ha guadagnato a Felicissima Sera – All inclusive

Preparatevi a una serata indimenticabile! Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con l’edizione All Inclusive di Felicissima Sera. Sintonizzatevi stasera, venerdì 24 marzo, per tre puntate ricche di colpi di scena che vi faranno sicuramente ridere. Con ospiti famosi e il duo comico pugliese, non potete perdervi questa esilarante esperienza!

Preparatevi a una serata indimenticabile di musica e divertimento! Si esibiranno Elisa, Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker, Zucchero, Silvia Toffanin e Giovanna Civitillo. Non perdete l’occasione di scoprire quanto guadagna la moglie di Amadeus per la sua partecipazione al programma! Sarà una serata di pura gioia ed emozione: unitevi a noi!

Con una passione ardente, Giovanna Civitillo è nata il 9 settembre 1977 a Vico Equense, Napoli. La sua famiglia è originaria di Alvignano, Caserta. Alla giovane età di 9 anni, Giovanna inizia il suo viaggio verso la grandezza studiando danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza, a San Gennaro Vesuviano. Nel 1994 si è diplomata con l’interpretazione di Teresina nel balletto Napoli, di August Bournonville, al Teatro Bellini di Napoli.

Ha ottenuto grandi successi nel mondo della danza agonistica, tra cui il terzo premio al concorso di Genzano di Roma e la finalista alla Settimana Internazionale della Danza di Rieti. La sua storia d’amore con Amadeus è iniziata nel 2003, quando hanno lavorato insieme al programma di Rai uno L’Eredità. Il 18 gennaio 2009 hanno dato il benvenuto al mondo al figlio José Alberto e, pochi mesi dopo, hanno celebrato la loro unione con una cerimonia civile. Dieci anni dopo, hanno deciso di rinnovare le loro promesse e di celebrare il loro amore con un rito religioso.

Oh, Felicissima Sera, la straordinaria firma di Giovanna Civitillo!

Tutti riconosciamo l’incredibile impresa di Giovanna Civitillo, che ha lanciato la sua carriera nel 1996 con le sue impressionanti performance di danza nei programmi Rai e Mediaset! Sebbene sia difficile accertare l’esatta somma di denaro che le celebrità guadagnano per le loro apparizioni, è ampiamente accettato che i loro cachet dipendano dalla loro popolarità. Celebriamo l’incredibile viaggio di Giovanna Civitillo!

Sono appassionata di Fantastica italiana, Domenica in, Carramba! Che sorpresa, Benedetta tra le donne. Dal 2000 al 2006 ho avuto la fortuna di essere valletta e ballerina di Amadeus a L’Eredità. Ho avuto anche la fortuna di essere ospite di programmi straordinari come La grande notte del lunedì sera e I raccomandati.

Nel 2006, ha seguito con entusiasmo il suo compagno a Mediaset, affiancandolo nel quiz 1 vs. 100. Giovanna non ha mai smesso la sua passione per la danza, tenendo corsi per aspiranti showgirl e ballerini. Nel 2012 ha partecipato con fervore a una puntata di Camera Cafè, mentre nella stagione 2015/2016 ha fatto parte del Minimondo di Avanti un altro.

È stata ospite di Detto Fatto e dello Zecchino d’Oro nel 2018, e inviata de La Vita in Diretta durante il Festival di Sanremo nel 2020. L’anno scorso ha co-condotto Prima Festival con Valeria Graci e Giovanni Vernia, e stasera torna a Felicissima Sera – All Inclusive! Il suo compenso è stimato tra i 10.000 e i 20.000 euro: un risultato incredibile!