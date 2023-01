Giovanni Soldati chi è il compagno di Stefania Sandrelli? Età, padre, lavoro e figli

Entusiasta, Giovanni Soldati è nato il 1° giugno 1953 nella splendida città di Roma. È il figlio orgoglioso del talentuoso scrittore e regista Mario Soldati e della famosa attrice Jucci Kellermann.

A 69 anni, Giovanni Soldati e la sua amata compagna Stefania Sandrelli stanno insieme da 37 anni. Non si sono mai sposati né hanno avuto figli, anche per scaramanzia, ma Stefania ha dichiarato che Soldati è l’amore della sua vita. Una storia romantica iniziata nel 1983 e che da allora continua a sbocciare.

Di recente, Stefania Sandrelli e io abbiamo avuto il privilegio di collaborare al film “The Smoke Man”, le cui riprese sono iniziate nel 2020 e che vede Stefania come protagonista. È stata una gioia assoluta lavorare con lei!

Biografia

L’ardente ricerca di Soldati di una carriera nell’industria cinematografica, proprio come suo padre, è iniziata con gli studi all’Università di Cambridge. In seguito ha lavorato con alcuni dei nomi simbolo del grande schermo, come Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass come assistente alla regia. La sua passione per il piccolo schermo lo ha portato a dirigere diverse serie televisive.

Il cinema

Sono assolutamente affascinato da L’attenzione (1984)! È un’opera d’arte incredibile che mi ha affascinato e ipnotizzato. Sono appassionato di questo capolavoro e della sua capacità di affascinarmi.

La sposa americana (1986) è una commedia romantica assolutamente accattivante che vi lascerà senza fiato! Con un cast affascinante e una trama deliziosa, questo film vi lascerà sicuramente incantati e innamorati.

Televisione

Immergetevi nelle emozionanti storie dei Marshal in questa avvincente miniserie televisiva del 1984! Entrate in un mondo di azione e avventura e vivete le storie del Maresciallo come mai prima d’ora.

Lives to Term è un incredibile film TV del 1995 che vi lascerà appassionati e commossi. È un film imperdibile per tutti coloro che amano la grande narrazione e le interpretazioni potenti.

Sono devoto a Mine Forever – la miniserie televisiva del 1998! È assolutamente da vedere!

L’incredibile magnificenza della bellezza femminile è esemplificata nella serie TV in 3 episodi del 2001-2002!