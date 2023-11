Giulia Cecchettin, la sorella, ha inviato un messaggio su WhatsApp a Filippo per chiedergli dove si trova

La misteriosa scomparsa di Giulia Cecchettin continua a tenere in ansia familiari e investigatori. In questo intricato puzzle di eventi, emerge un nuovo capitolo: la sorella di Giulia, Elena, ha deciso di intraprendere una via digitale per cercare risposte. In un’intervista rivelatrice a ‘Quarto Grado’, Elena ha svelato di aver contattato Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia, tramite WhatsApp.

La Richiesta di Elena a Filippo

Elena ha raccontato con profonda preoccupazione che ha notato la presenza online di Filippo su WhatsApp. Questo dettaglio, apparentemente innocuo, ha innescato una serie di interrogativi nella mente di Elena. L’ha spinta a prendere l’iniziativa e a scrivere a Filippo domenica mattina per cercare informazioni sulla sorella scomparsa. “Vedo Filippo connesso su WhatsApp da quando domenica mattina gli ho scritto per sapere dove fosse mia sorella”, ha dichiarato Elena.





Il Mistero delle Doppie Spunte Grigie

Elena ha condiviso ulteriori dettagli sul suo tentativo di contattare Filippo. Ha inviato diversi messaggi al suo ex-compagno, notando che questi risultano consegnati con la doppia spunta grigia, un’icona che indica che il destinatario ha ricevuto i messaggi. Questa situazione solleva un interrogativo intrigante: Filippo ha letto i messaggi? Oppure ha disattivato l’opzione di conferma di lettura (doppia spunta blu)? Il silenzio di Filippo potrebbe rivelare ulteriori indizi sulla scomparsa di Giulia.

I Genitori di Filippo e il Telefono Spento

La preoccupazione cresce quando si scopre che anche i genitori di Filippo hanno cercato di contattare il loro figlio, ma il suo cellulare risulta spento. Questo contrasta con l’osservazione di Elena, che ha notato che Filippo è spesso online su WhatsApp. Questo dato suggerisce che il suo account è attivo su un dispositivo in grado di connettersi a Internet. Un enigma che contribuisce a infittire il mistero circostante la scomparsa di Giulia Cecchettin.

Nuove Prospettive per gli Investigatori

L’ingegnere informatico forense Paolo Reale ha gettato luce su una possibile prospettiva di indagine che potrebbe essere cruciale per risolvere questo caso complesso. Ha suggerito che ottenere informazioni da WhatsApp potrebbe fornire dettagli sull’indirizzo di rete a cui i messaggi sono stati recapitati. Questo, a sua volta, potrebbe aiutare gli investigatori nelle loro ricerche, spingendo le indagini oltre i confini nazionali.

In un caso già ricco di domande senza risposta, la decisione di Elena di rivolgersi a Filippo su WhatsApp aggiunge un ulteriore strato di mistero. La speranza è che questa nuova pista digitale possa finalmente portare alla luce la verità dietro la scomparsa di Giulia Cecchettin. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questo caso in continua evoluzione.