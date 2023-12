Le chat WhatsApp di Giulia Cecchettin, protagonista del caso di cronaca nera legato alla sua scomparsa, stanno emergendo con nuovi dettagli sconcertanti. In questo articolo, esploreremo i messaggi che sono venuti alla luce e cosa rivelano sulla relazione turbolenta tra Giulia e il suo ex fidanzato, Filippo Turetta.

Le Chat di Giulia Cecchettin: Manipolazione e Senso di Colpa

I messaggi tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, mostrati in anteprima da “Chi l’ha visto?”, gettano luce sulla dinamica tormentata della loro relazione. In questi scambi, emergono chiaramente i timori, le ansie e le insicurezze di entrambi. Filippo sembrava manifestare una gelosia morbosa che sfociava nella manipolazione psicologica.

Uno degli aspetti più inquietanti dei messaggi è il tentativo di Filippo di far sentire a Giulia un senso di colpa per passare del tempo con le sue amiche. Si legge: “Perché sei così cattiva, sai che mi fa male quando uscite da sole.” Questo tipo di comportamento, mirato a isolare Giulia dal suo circolo sociale, è indicativo di un rapporto tossico.





La Paura di Giulia Cecchettin

Un altro elemento rivelato nelle chat è la paura di Giulia nei confronti di Filippo. In un’intervista rilasciata da Giulia Zecchin a “Chi l’ha visto?”, un’amica di Giulia Cecchettin, emerge un episodio particolarmente preoccupante. I due si erano incontrati in una gelateria, e quando Giulia aveva rifiutato la richiesta di Filippo di tornare insieme, lui aveva reagito in modo violento, sbattendo le mani sul tavolo. Giulia Cecchettin aveva confessato di aver avuto paura in quell’occasione, rafforzando l’idea di una relazione pericolosa.

I nuovi messaggi delle chat di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta forniscono uno sguardo inquietante sulla dinamica del loro rapporto. Emergono chiaramente segni di manipolazione, gelosia e comportamento possessivo da parte di Filippo. Questi dettagli sono cruciali per comprendere meglio il contesto della storia e le circostanze che hanno portato alla scomparsa di Giulia Cecchettin. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questo caso in rapida evoluzione.