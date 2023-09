Giulia Stabile, la nuova regina della TV: Mediaset la sceglie per il programma di punta!

È ufficiale: Giulia Stabile, già vincitrice di Amici e affermata professionista nel mondo della danza, è stata promossa a conduttrice del popolare show televisivo Tu sì que vales. La notizia è stata rivelata da Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo, e la domanda chiave è stata rivolta proprio a Giulia: “Te lo aspettavi?”.

Il Debutto di Giulia Stabile come Conduttrice

Nell’ultima puntata del talk show condotto da Toffanin, Giulia Stabile ha dimostrato una sorprendente sicurezza nel suo nuovo ruolo. È stata accolta tra Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma è interessante notare che Belen Rodriguez, una figura iconica del programma in passato, non farà parte della nuova edizione.

Silvia Toffanin ha espresso parole di incoraggiamento e fiducia nei confronti di Giulia, sottolineando quanto sia cambiato il loro rapporto rispetto agli anni precedenti, quando Giulia aveva un ruolo secondario nel programma, affiancando figure come Belen, Sakara e Castrogiovanni.

Giulia Stabile: “A ‘Tu sì que vales’ mi sento a casa”

Rispondendo alle domande sulla sua nuova posizione, Giulia ha dichiarato con entusiasmo: “A ‘Tu sì que vales’ mi sento a casa”. Ha anche svelato di non essere nervosa in vista del suo imminente debutto come conduttrice e ha continuato a parlare della sua passione per la danza. Ha menzionato di aver studiato di recente a Londra e di proseguire il suo percorso di formazione anche in Italia.

Un Intervista Rispettosa

Durante la conversazione, Silvia Toffanin ha optato per non fare domande sulla vita privata di Giulia, rispettando la sua privacy. L’unico commento personale è stato riguardo a una catenina indossata dalla ballerina, chiedendo se l’avesse da anni e se pensasse che le portasse fortuna.

In definitiva, Giulia Stabile è pronta per questa nuova sfida come conduttrice di Tu sì que vales, e avrà l’opportunità di mostrare il suo talento e il suo approccio unico con il pubblico televisivo, dopo la partenza di Belen Rodriguez.