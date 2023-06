Giulia Tramontano: Il commento critico di Selvaggia Lucarelli sulla raccolta fondi della famiglia - Controcopertina

Un commento controverso sulla famiglia di Giulia Tramontano

Dopo la tragica e brutale morte di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni uccisa dal suo compagno alle porte di Milano, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro alcuni membri della sua famiglia. La giornalista decide di esprimere apertamente le sue perplessità riguardo alla raccolta fondi organizzata dai parenti della giovane, che inizialmente era destinata all’Associazione Penelope, ma che ora sembra essere indirizzata alla famiglia stessa.

Cambiamenti che insospettiscono

Selvaggia Lucarelli denuncia un cambiamento che ha attirato la sua attenzione e decide di rendere pubblica la questione al suo vasto pubblico. La raccolta fondi su GoFundMe ha raggiunto una somma di circa 15.000 euro in poco tempo.

Le perplessità di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli sottolinea che il ricavato della raccolta fondi non sarà più destinato all’Associazione Penelope come inizialmente comunicato, ma sarà utilizzato per coprire le “ingenti spese causate da questa tragedia” da parte della famiglia di Giulia. La giornalista pone l’accento sulla modifica dell’obiettivo economico, che è passato da 10.000 a 15.000 euro, e chiede alla famiglia di spiegare quali siano queste necessità finanziarie così rilevanti, definendo la raccolta promossa dalla sorella della vittima di “pessimo gusto”.

La questione della situazione economica della famiglia

Selvaggia Lucarelli si sofferma poi su Chiara, la sorella di Giulia Tramontano, e critica il fatto che abbia chiuso i commenti al post in cui pubblicizzava la raccolta fondi sul suo profilo Instagram, quando la gente chiedeva chiarimenti. La giornalista nota che Chiara ha condiviso foto di viaggi in Lapponia, in Grecia e a Zanzibar e pone quindi dubbi sulla reale situazione di indigenza della famiglia.

Riflessioni sulla solidarietà e sulle raccolte fondi

Selvaggia Lucarelli si interroga sul motivo per cui le famiglie delle vittime famose dovrebbero ricevere aiuti economici e conclude il suo pensiero affermando che la solidarietà è una cosa meravigliosa, ma che le raccolte fondi serie richiedono trasparenza, spiegazioni, motivazioni e resoconti dettagliati. Secondo la giornalista, donare senza queste condizioni di trasparenza è solo un’empatia ignorante che può causare danni.

Un commento controverso sulla raccolta fondi

Le parole di Selvaggia Lucarelli suscitano polemiche riguardo alla raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Giulia Tramontano e sollevano domande sulla reale necessità delle ingenti spese dichiarate. La questione della solidarietà e delle raccolte fondi viene messa in discussione, sottolineando l’importanza della trasparenza e della motivazione nelle iniziative di questo tipo.