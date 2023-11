Giuseppe Cruciani critica la sorella Elena per le sue dichiarazioni sulla violenza di genere

Giuseppe Cruciani critica la sorella di Giulia Cecchettin per le sue recenti dichiarazioni sulla violenza di genere, sostenendo che non tutti gli uomini dovrebbero sentirsi colpevoli. La controversia familiare si diffonde al di là dei confini domestici.

Dopo la tragica notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, si è scatenato un acceso dibattito sulla violenza di genere in Italia. Molti commentatori hanno sollevato questioni legate all’uomo, al patriarcato e alla cosiddetta “cultura dello stupro” nell’ambito del movimento femminista. Tuttavia, queste opinioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che ritengono che il discorso sia eccessivamente politico.

La posizione di Elena Cecchettin





Elena Cecchettin, sorella di Giulia, è emersa come una voce forte nel dibattito sulla violenza di genere. Ha dichiarato: “Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere.” Ha continuato a sostenere che “i ‘mostri’ non nascono dall’oggi al domani. C’è una cultura che li protegge e li alimenta.” Nel suo intervento a Dritto e Rovescio, ha definito Filippo Turetta come un “figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro.”

Le critiche di Giuseppe Cruciani

Tra coloro che hanno reagito negativamente alle dichiarazioni di Elena Cecchettin c’è Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, che ha alzato la voce durante una puntata del programma radiofonico La Zanzara. Cruciani ha dichiarato: “La vicenda è tragica ovviamente, ma ripetete con me ‘Io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io in quanto uomo non mi sento colpevole!’.”

Il conduttore radiofonico ha sottolineato che la colpa va attribuita esclusivamente a Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, e non può essere estesa a tutti gli uomini. Ha affermato: “Il colpevole è uno str**zo assassino maledetto che dovrebbe stare in galera tutta la vita. Il vero problema è che in Italia c’è una marea di gente che ha ammazzato a coltellate, a pistolettate moglie e fidanzata ed oggi sono tutti liberi. Questo è il problema!”

La controversia tra Giuseppe Cruciani e la sorella di Giulia Cecchettin illustra la complessità del dibattito sulla violenza di genere in Italia. Mentre alcuni sostengono che sia importante mettere in discussione le norme culturali e sociali che possono contribuire a tali tragiche situazioni, altri ritengono che la colpa debba essere assegnata ai singoli individui responsabili. La discussione continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare il dibattito sulla violenza di genere nel paese.