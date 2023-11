Teramo: 83enne ex capostazione ucciso dal figlio

Tragedia a Teramo, dove un uomo di 83 anni, ex capostazione in pensione di nome Mario Di Rocco, è stato ucciso dal figlio durante una lite. L’articolo fornisce dettagli sul caso e sottolinea l’indagine in corso.

Un Drammatico Episodio a Teramo

Una terribile tragedia ha scosso Teramo, dove un uomo di 83 anni è stato ucciso dal proprio figlio in seguito a una violenta lite. La vittima, identificata come Mario Di Rocco, è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate nell’aggressione.

Il Figlio Arrestato

Il figlio dell’anziano, Francesco Di Rocco, 49 anni, è stato immediatamente arrestato dai carabinieri di Teramo in seguito all’aggressione. Le autorità stanno ora cercando di comprendere i dettagli che hanno portato a questo tragico evento e i motivi che hanno scatenato la lite tra padre e figlio.





Il Luogo del Delitto

L’omicidio ha avuto luogo all’interno di una casa situata in via Crispi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria nel centro della città di Teramo. Sembrerebbe che Francesco abbia utilizzato un coltello da cucina per compiere l’aggressione, infliggendo ferite gravi al padre in varie parti del corpo.

Una Vita Lavorativa Rispettabile

Mario Di Rocco, la vittima di questo tragico episodio, era un ex capostazione in pensione. La sua vita lavorativa era stata dedicata al servizio ferroviario, ma purtroppo, è stata segnata da questa violenta fine.

Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per comprendere appieno i dettagli circostanziati di questa terribile tragedia che ha scosso Teramo.