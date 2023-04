Giuseppe Radames Berté, chi era il padre di Loredana Berté e Mia Martini? La storia

Giuseppe Radames Berté, nato nel 1921 a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), è stato al centro di complesse relazioni con le figlie Loredana, Mia Martini, Leda e Olivia, in particolare con Loredana Berté. Berté è purtroppo scomparso nel 2017 all’età di 96 anni.

Intraprese gli studi classici e raggiunse la cattedra di latino e greco. Trasferitosi nelle Marche per motivi di lavoro, ha insegnato per un lungo periodo presso l’Istituto Magistrale “Alberico Gentili” nella città di San Ginesio, passando poi al ruolo di preside ad Ancona.

La sua consorte, Maria Salvina Dato (1925-2003), nata a Bagnara Calabra e dalla quale ebbe quattro figli, Loredana, Domenica (detta Mimì), Leda e Olivia, fu insegnante di scuola elementare. La sua carriera professionale di preside lo portò successivamente in Lombardia, dove prestò servizio presso numerosi istituti.

Le tensioni tra Loredana Bertè e il padre Giuseppe sono presenti da tempo: la cantante di “E la luna bussò” ha spesso rivolto pesanti accuse al padre, attribuendogli, tra l’altro, un ruolo nella scomparsa della sorella Mimì.

La vocalist ha raccontato che lui le aveva messo a disposizione un appartamento in cui non c’era nulla. Mimì manifestò il suo malcontento, dicendo che non voleva rimanere lì. È stata presente per tre giorni: uno da viva e due da morta, quando l’ho vista nella bara era coperta di contusioni… È possibile che Mimi avesse uno spinello e che lui sia entrato e le abbia fatto violenza. È sempre stato così, un padre tirannico.

La sorella Leda ha lanciato un’accusa di violenza contro il padre, affermando che “non era possibile che questo fosse taciuto”. Olivia, la terza delle sorelle Berté, difende invece il padre, affermando che “Mio padre non è un mostro, è una persona normale”. Spiega poi che il padre si era avvicinato a Mimì, tanto che Mimì si era trasferita per stargli vicino, e che il legame tra loro era di intensa amicizia, se non addirittura di amore. Giuseppe Radames Berté si è spento il 6 ottobre 2017 all’età di 96 anni a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese.