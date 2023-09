Grande Fratello 2023: Critiche e controversie post-prima puntata

Il Grande Fratello 2023 è già nel bel mezzo di polemiche e controversie. I concorrenti della nuova edizione e il noto presentatore Alfonso Signorini sono i principali bersagli delle critiche. Queste sono arrivate da personalità influenti che hanno preso la parola dopo la messa in onda della prima puntata del popolare reality show.

Quest’anno, il Grande Fratello ha introdotto un mix di partecipanti, tra volti noti e sconosciuti al pubblico. Tuttavia, questa novità non è stata accolta positivamente da tutti.

“Ex protagonisti del GF in disaccordo con l’organizzazione Mediaset”

Molte ex protagoniste del Grande Fratello hanno espresso il loro disappunto riguardo i concorrenti e, soprattutto, l’organizzazione del programma da parte dei vertici di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha preso personalmente le redini del programma, cercando di eliminare volgarità e momenti trash, tipici della scorsa edizione. Tuttavia, non tutti sembrano apprezzare questo nuovo corso.

Grande Fratello: i concorrenti nel mirino dei vip

La nuova linea del Grande Fratello, che richiede ai concorrenti un comportamento rispettoso per evitare sanzioni severe, non ha entusiasmato tutti. Antonella Mosetti, ad esempio, ha espresso il suo disappunto sui social: “Ridateci il GF Vip trash. Ho capito che a questo Grande Fratello se non hai una famiglia disastrata e un’infanzia devastante non ti chiamano. Prendete appunti per il prossimo anno se fate provini. Tutto disastrato”.

Mosetti ha inoltre aggiunto: “Senza padri, madri alcolizzate, lavori di bassissimo livello, per loro, perché per me sono top. Un’altra cosa, non ci sono raccomandati. Nemmeno una eh… Sì”. Guendalina Tavassi si è unita alle critiche: “Bah. Cesara Buonamici è così tanto abituata a dare notizie che ha spoilerato che c’è il tugurio”. Infine, Pamela Prati ha ironizzato: “Godetevi il successo, se mai lo avrete“. Pertanto, tutte queste personalità hanno espresso la loro insoddisfazione per la nuova direzione del GF.