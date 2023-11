Grande Fratello, le parole di Signorini su Beatrice Luzzi: “È una grande protagonista”

L’amico dell’attrice scrive una lettera al conduttore lodando il temperamento della gieffina

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Fin dall’inizio, l’attrice ha dimostrato di avere un carattere forte e di non aver paura di esporsi e dire la sua.

L’amicizia di 40 anni con l’autore della lettera

Un amico di Beatrice, che la conosce da 40 anni, ha deciso di scrivere una lettera ad Alfonso Signorini per mettere in luce alcuni aspetti del temperamento dell’attrice. I due si sono conosciuti da ragazzi in vacanza in Sardegna e negli anni hanno collaborato anche professionalmente.

Il ruolo in un cortometraggio diretto dall’amico

L’uomo ha infatti diretto un cortometraggio con Beatrice come protagonista, proiettato anche al Festival di Venezia. Nel descrivere quell’esperienza, l’amico loda le doti interpretative dell’attrice.





“Beatrice ha coraggio e temperamento”

Nella lettera si legge: “Beatrice ha sempre avuto un gran temperamento e coraggio, doti su cui si è distinta nella vita”. Viene descritta come una donna genuina e senza filtri.

La risposta di Signorini: “È una grande protagonista”

Signorini ha risposto ringraziando per aver raccontato questo lato inedito di Beatrice, che si sta rivelando una grande protagonista grazie alla sua libertà intellettuale.