Grande Fratello, sai quanto guadagna Giuseppe Garibaldi: pubblicate le cifre

Chi è il nuovo concorrente del GF Vip

Giuseppe Garibaldi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Noto per la curiosa omonimia con l’eroe dei due mondi, il giovane è entrato nella casa più spiata d’Italia destando da subito curiosità.

Ma quanto guadagna Giuseppe Garibaldi al GF Vip? E cosa sappiamo di lui?

Il cachet dei concorrenti del reality

In generale, il compenso per i concorrenti del Grande Fratello può variare tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana, in base alla popolarità e al contratto.

Inoltre, il vincitore si aggiudica un montepremi finale di 100.000 euro, di cui la metà da devolvere in beneficenza.

Non vanno poi dimenticati i guadagni extra dopo l’uscita dal programma, tra ospitate, sponsorizzazioni e attività social.

Chi è Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è nato nel 1993 a Palmi, in Calabria. Dopo gli studi, si è trasferito in Veneto dove lavora come collaboratore scolastico.

Il giovane ha raccontato di amare il suo lavoro e di aver costruito un buon rapporto con studenti e insegnanti.

Nel 2022 ha debuttato in tv con un ruolo in “Tipi da crociera”, prima di sbarcare al Grande Fratello Vip per tentare la definitiva fama nel mondo dello spettacolo.

Le aspettative su Giuseppe Garibaldi

Non resta che attendere per scoprire quanto a lungo Giuseppe Garibaldi rimarrà nella casa più spiata d’Italia. Di sicuro, la curiosa omonimia gli ha permesso di attirare da subito l’attenzione del pubblico.

Riuscirà il giovane bidello calabrese a ritagliarsi il suo spazio nel reality show di Canale 5? Staremo a vedere!