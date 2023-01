Grande Fratello Vip 7: Sondaggio e Tele voto sul web

Appassioniamoci e mostriamo il nostro sostegno: oggi inizia il televoto del Grande Fratello VIP 7! George, Wilma, Jael, Nikita e Sara sono in lizza e rischiano di essere eliminati questa settimana. Vediamo come reagisce il web nelle prime ore prima della puntata di lunedì 23 gennaio. Mostriamo il nostro affetto e assicuriamoci che i nostri preferiti rimangano in gioco!

Nikita Pelizon è il chiaro favorito, con uno schiacciante 44% dei voti del sito del Grande Fratello forumfree! Giaele De Donà è molto vicino con il 15%, seguito da Alberto De Pisis con il 12%. Sarah Altobello e George Ciupilan sono in testa con il 10% e l’11% rispettivamente. Wilma Goich completa il sondaggio con il 7%. È chiaro che Nikita è quella da battere!

Nikita è una star assoluta e ha ottenuto un impressionante 46% su Realityhouse! Jael segue da vicino con il 14%, mentre Alberto e George non sono molto lontani, rispettivamente con il 13% e il 12%. Sarah è al 10% e Wilma completa il gruppo con un solido 5%.

Wilma Goich è attualmente in grave pericolo di essere eliminata dalla vippona!

Dove guardare il Gf vip

Non perdetevi l’emozionante diretta del Gf Vip su Canale 5 a partire dalle 21.45 e in streaming su Mediaset Play. Le telecamere sono sempre accese nella Casa degli inquilini, e potete seguire l’azione in diretta dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra. Sintonizzatevi su La5 per due strisce giornaliere, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato alle 01.00. Inoltre, non dimenticate le due strisce quotidiane in onda alle 16:40 su Canale 5 e alle 13:00 su Italia 1, dal lunedì al venerdì. Non perdetevi l’azione avvincente!

Televoto

Non perdetevi l’App gratuita Mediaset Play! Scaricala sul tuo smartphone o tablet e iscriviti subito. Quando Alfonso Signorini aprirà il televoto, non dimenticare di andare nella sezione Grande Fratello Vip e cliccare sul pulsante Vota: è facilissimo!

Non perdere l’occasione di mostrare il tuo sostegno al tuo VIP preferito! Iscriviti subito al sito grandefratellovip.mediaset.it e vai alla sezione Televoto per esprimere il tuo voto! È totalmente gratuito, quindi non aspettare oltre!

Scatena la tua passione inviando un SMS al 477.000.2 con il NOME del tuo concorrente preferito! Non perdete questa straordinaria opportunità di dimostrare il vostro entusiasmo: il costo massimo per SMS è di soli 0,1613€, IVA inclusa, a seconda dell’operatore.

Prepara la tua Smart TV o il tuo Decoder per il servizio – assolutamente gratuito! Una volta collegati a Internet, basta sintonizzarsi su Canale 5, premere il tasto “freccia su” sul telecomando e accedere all’App MediasetPlay. Scegliete il vostro concorrente preferito e votatelo!