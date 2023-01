Grande Fratello vip, streaming e riassunto puntata 16 gennaio

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata elettrizzante! Ripercorriamo insieme i principali eventi che si sono verificati ieri nella casa.

Nikita Pelizon è stata salvata con un estasiante 43% del televoto, lasciando Nicole Murgia e Dana Saber a darsi battaglia nel testa a testa finale. Con il 28% di Dana Saber rispetto al 29% della Murgia, il risultato è stato devastante per la prima. Al momento del verdetto, Oriana e Giaele sono esplose di gioia, correndo ad abbracciare Nicole, provocando il dispiacere di Antonella. Ha esclamato: “Vergognatevi! Vorrei vedere se ti hanno fatto questo!”. Al che Oriana ha risposto: “Ma cosa volete? Siamo felicissimi per Nicole, è una nostra amica!”.

Nomination

Episodio riassuntivo

Dopo un periodo di assenza dalla Casa per problemi di salute, Antonino Spinalbese è riemerso e non tutti ne sono stati contenti. Per Nikita, due momenti emozionanti: il videomessaggio della nipote e il ricongiungimento con l’ex fidanzato Valerio. Al centro delle conversazioni la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, con Nicole Murgia come terzo incomodo. Patrizia Rossetti è tornata nella Casa per chiarire alcune cose con Wilma, che però ha negato di aver detto alcune cose che hanno ferito la Rossetti. In Mistery, Davide ha raccontato di essere cresciuto senza il padre, imprigionato, una mancanza che lo ha segnato profondamente.