Gravissimo incidente sull’autostrada A20: bilancio tragico

Nella notte si è verificato un gravissimo incidente stradale sull’autostrada A20 Messina – Palermo. Due auto si sono scontrate all’uscita di una galleria, causando un bilancio pesantissimo con due morti e cinque feriti. L’incidente coinvolge tre mezzi e le cause sono ancora da accertare.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, una Audi si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail e successivamente è stata colpita violentemente da una Bmw e un’altra auto di grosse dimensioni. Tutto si è consumato in pochi secondi, trasformando la scena in un inferno di lamiere.

Un bilancio tragico

L’incidente sull’autostrada A20 contribuisce a rendere ancora più tragica la giornata di ieri, durante la quale sono avvenuti altri incidenti mortali in diverse parti d’Italia. In totale, sono state registrate due vittime e nove feriti, di cui molti in gravi condizioni.

Le condizioni dei feriti

I cinque feriti dell’incidente sull’A20 sono in gravi condizioni, ma non si trovano in pericolo di vita. È un sollievo sapere che non ci sono ulteriori perdite umane, nonostante la gravità dell’incidente.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi delle vittime e messo in sicurezza le vetture coinvolte. La scena era drammatica e la Polizia Stradale di Messina ha bloccato il traffico in direzione Palermo fino alle 8 del mattino, causando lunghe code.

Chiusura e ripristino della viabilità

A causa dell’impossibilità di liberare immediatamente la carreggiata e far proseguire i veicoli fermi, è stato necessario farli tornare indietro verso Messina. Il tratto Boccetta-Villafranca è rimasto chiuso fino alle 8 di questa mattina per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. È stata un’operazione necessaria per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti.