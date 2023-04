Guido Maria Brera chi è il marito di Caterina Balivo: età, lavoro, figli e vita privata

Guido Maria Brera, nato il 27 agosto 1969 a Roma, è una figura nota nell’ambito dell’attualità romantica grazie al suo matrimonio con Caterina Balivo.

Cofondatore del Gruppo Kairos, società di gestione patrimoniale all’avanguardia in Italia, ha un’innegabile passione per il suo lavoro e per la sua compagna. L’entusiasmo per la sua professione lo ha portato spesso a dedicarsi completamente alla sua carriera, ed è stato lui stesso a descrivere quegli anni.

Da ex adolescente timido e impacciato, sono riuscito ad avere successo nella finanza stando lontano dalla folla popolare del liceo. Ho persino installato un tavolo da ping pong nel mio ufficio per aiutarmi a rilassarmi. Prendermi mezz’ora di pausa dal lavoro per giocare a ping pong, insieme a 15 minuti di osservazione di un pesce rosso, è stato incredibilmente utile per ridurre la mia ansia.

Nel 2014 Guido ha pubblicato il romanzo “I diavoli”, basato sulla sua vita e incentrato sul mondo della finanza. Guido ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, descrivendolo come:

Ho realizzato questo libro con due motivazioni. In primo luogo, volevo trasmettere ai lettori una conoscenza che li mettesse in grado di capire il mondo che li circonda. In secondo luogo, ho scritto il libro come un modo per elaborare la mia esperienza personale. Come il protagonista Maximus, ho raggiunto un punto di crisi nella mia vita. Ho visto che, anche quando avevo raggiunto gli obiettivi più alti, stavo ancora lottando con problemi profondi. Attraverso questo libro ho potuto esplorare e riflettere sul mio percorso.

Dopo un corteggiamento felice, la coppia si è unita in matrimonio nel 2014 e da allora vive felicemente. Oggi sono genitori orgogliosi di due splendidi bambini: il primogenito Guido Alberto e la preziosa figlia Cora.

Caterina Balivo ha parlato della sua crisi coniugale con Guido Maria Brera in un’intervista a Silvia Toffanin su Verissimo. Ha sottolineato che non esiste una famiglia perfetta e che la sua non fa eccezione. “La mia famiglia è fatta di sacrifici, litigi e crisi, ma ci sono giorni in cui penso che sarebbe meglio stare da sola”, ha dichiarato la Balivo a Canale 5.

Come conduttrice, attrice e donna, è nostra responsabilità parlare delle nostre difficoltà e non fingere di essere perfette. Fare altrimenti è un disservizio per noi stesse e per coloro che ci ammirano. Dobbiamo essere oneste riguardo alle nostre difficoltà e non rifuggire da esse.

Si può scegliere: si può rimanere in silenzio o essere onesti. Questa inaspettata ammissione ha lasciato tutti sotto shock. La pandemia e la distanza tra loro hanno messo a dura prova il matrimonio. Lei spiega che voleva vivere la vita al massimo, viaggiare, socializzare e tornare alla vita di prima, mentre lui si accontentava di stare a casa a leggere.

Caterina Balivo insiste sul fatto che l’unico modo per superare una crisi è comunicare in modo efficace. “Anche quando si ha la sensazione di voler andare da un avvocato, è meglio trattenersi”, consiglia. “So di essere stata tentata di farlo in passato, ma poi sono riuscita a parlarne. Non sono molto brava con le parole, quindi non è facile per me, ma è importante potersi parlare. Se si riesce a usarla in modo costruttivo, una crisi di coppia può essere una cosa positiva”. Le sue parole sono di vera ispirazione.