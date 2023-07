"Ha deciso anche sul GF Vip". Pier Silvio Berlusconi, si scopre cosa ha comunicato a Signorini - Controcopertina

Le scorse ore sono state molto importanti per Mediaset, poiché sono stati presentati i palinsesti per la prossima stagione televisiva. E Pier Silvio Berlusconi, figura chiave dell’azienda, ha dedicato del tempo anche al GF Vip, che tornerà a settembre con l’ottava edizione. In questa nuova edizione, non vedremo solo personaggi famosi, ma anche persone comuni, i cosiddetti “nip”. Tuttavia, l’amministratore delegato del gruppo Mediaset ha voluto fare un avvertimento importante su ciò che non dovrà accadere nel corso dei prossimi mesi.

Pier Silvio Berlusconi ha toccato il delicato tema del GF Vip, oltre ad affrontare anche l’uscita di scena di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque. Nell’edizione passata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Berlusconi aveva già espresso il suo disappunto per l’eccessivo utilizzo di parolacce e affermazioni volgari. È importante ricordare che ci furono anche delle squalifiche, come quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, a causa di comportamenti ritenuti inappropriati.

Pier Silvio Berlusconi ribadisce il suo avvertimento per il prossimo GF Vip

Il sito Biccy ha riportato le dichiarazioni di Signorini, rilasciate mesi fa in seguito al richiamo di Pier Silvio Berlusconi durante lo svolgimento del GF Vip: “Il nostro editore è intervenuto e ha espresso il suo disappunto per il mancato rispetto di certi limiti. Mi riferisco all’uso di parolacce, atteggiamenti aggressivi e un clima indecoroso”. Ora, il figlio di Silvio Berlusconi ha ripreso la parola, esprimendo concetti molto chiari.

Pier Silvio ha dichiarato: “I reality? Non ne vado matto, ma fingere di non vedere ciò che piace al pubblico significa non essere connessi alla realtà. Ma basta con i vip e i nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente una parte della televisione commerciale. Tuttavia, ci sono limiti che non dovrebbero essere superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era questo il punto. Ci sono limiti che riguardano la sensibilità e il rispetto delle persone. Ho visto un episodio e non va bene: non è solo un episodio isolato, ma dipende da come una cosa viene rappresentata e dal contesto”.

Infine, l’amministratore delegato di Mediaset ha concluso così riguardo al GF Vip: “Vorrei che gli autori si impegnassero a raccontare storie senza eccessi. La colpa ricade sempre su chi produce il contenuto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”. Pertanto, sorge molta curiosità su come si comporteranno i prossimi concorrenti e come verrà gestata questa nuova edizione del GF Vip.