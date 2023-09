Haddaway chi è l’interprete della canzone What is Love

Se sei un amante della musica dance, sicuramente conosci Haddaway. Ma chi è veramente questo artista che ha fatto ballare intere generazioni? In questo articolo scoprirai la storia del re del dancefloor, dalle sue origini alla sua carriera di successo.

Le origini di Haddaway

Haddaway, il cui vero nome è Alexander Nestor Haddaway, è nato il 9 gennaio 1965 a Trinidad e Tobago. Cresciuto in una famiglia di musicisti, sin da piccolo ha mostrato una grande passione per la musica e il canto.

Nel 1987 si trasferisce in Germania, dove inizia la sua carriera come cantante in diverse band locali. Dopo alcuni anni di gavetta, nel 1992 Haddaway firma il suo primo contratto discografico con la Coconut Records.

Il successo di What is Love

Il grande successo arriva nel 1993 con il singolo “What is Love”, che diventa un vero e proprio tormentone internazionale. La canzone raggiunge la vetta delle classifiche in numerosi paesi, tra cui Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

“What is Love” viene utilizzata anche come colonna sonora del film “Una pallottola spuntata 3” e diventa un’icona della cultura pop degli anni ’90.

La carriera di Haddaway

Dopo il successo di “What is Love”, Haddaway pubblica altri singoli di successo come “Life” e “Rock My Heart”. Nel 1995 esce il suo primo album, intitolato “The Album”, che contiene tutti i suoi grandi successi.

Negli anni successivi Haddaway continua a produrre musica e a esibirsi in tour in tutto il mondo. Nel 2010 pubblica l’album “Gotta Be” e nel 2015 “The Drive”.

Il lascito di Haddaway

Haddaway è senza dubbio uno dei grandi protagonisti della musica dance degli anni ’90. La sua musica ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo e ha influenzato numerosi artisti successivi.

Anche oggi, a quasi trent’anni dal successo di “What is Love”, le canzoni di Haddaway continuano a essere amate e ballate in tutto il mondo, dimostrando che la musica dance non muore mai.

In questo articolo abbiamo scoperto la storia di Haddaway, il re del dancefloor degli anni ’90. Dalle sue origini a Trinidad e Tobago alla sua carriera di successo in Germania e nel mondo, abbiamo ripercorso i momenti più importanti della sua vita e della sua musica.

Se sei un fan di Haddaway, speriamo che questo articolo ti abbia fatto conoscere meglio il tuo artista preferito. Se invece non lo conoscevi ancora, ti invitiamo a scoprire la sua musica e a ballare sulle note dei suoi grandi successi.