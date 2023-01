Hai capito che a Giulio Base marito di Tiziana Rocca? Età e figli

Giulio Base, un attore, ha raccontato come il suo primo matrimonio si sia svolto a Cipro con la sua ragazza dell’epoca. Si sono sposati in una cappella dell’albergo durante le vacanze, senza testimoni e senza presentare documenti, pensando che fosse solo una cerimonia benaugurante per una giovane coppia. Tuttavia, quando sono tornati a Roma e la loro relazione è finita, Base ha scoperto che il matrimonio era valido. Per Tiziana, la moglie attuale di Base, è stato più facile ottenere l’annullamento del suo matrimonio precedente poiché il marito aveva ammesso di non voler avere figli dal matrimonio.