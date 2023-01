Hai capito chi è Amy Lee? Età, marito e figlio e vita privata

Amy è figlia di John Lee, un deejay di successo e appassionato musicista, e di Sara Cargill. Ha un fratello e due sorelle. A causa del lavoro del padre, la sua famiglia ha vissuto in diverse località, tra cui Illinois, Kansas e Florida, prima di stabilirsi definitivamente a Little Rock, in Arkansas. Amy si è diplomata all’Accademia Pulaski nel 2000 e durante il liceo è stata anche la direttrice del coro della scuola. Ha anche frequentato per un breve periodo l’università del Tennessee centrale.