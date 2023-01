Hai capito chi è Antonella Clerici? Età, marito, compagno, figlia, biografia e vita privata

La giovanissima Antonella Clerici, nata a Legnano il 6 dicembre 1963, è un’appassionata conduttrice televisiva italiana che con la sua energia e il suo entusiasmo non manca mai di conquistare il suo pubblico.

Antonella Clerici è una vivace 58enne!

Antonella ha vissuto l’abbraccio appassionato di due mariti: la stella del basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa. Dopo questi matrimoni, ha intrapreso un lungo e romantico percorso con Eddy Martens, che ha portato alla nascita della figlia Maelle. Attualmente Antonella ha una relazione sentimentale con Vittorio Garrone, dal quale ha avuto tre figli – Beatrice, Luca e Agnese – da precedenti relazioni.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono profondamente innamorati da 6 anni e la loro relazione è più forte che mai! Antonella è sempre stata aperta al desiderio di sposare Vittorio e rendere il loro legame ancora più speciale.

Vittorio Garrone è un ambizioso imprenditore e petroliere che si distingue come il maggiore azionista della Erg. Il suo cognome è la G di Erg, e lui ei suoi fratelli sono i proprietari di maggioranza della Edoardo Raffinerie Garrone, nota anche come Erg. La sua è una storia di passione e successo!

L’ingresso di Vittorio Garrone nel mondo di Antonella Clerici è stato a dir poco una benedizione, che ha infuso nella sua famiglia un’allegra e affettuosa famiglia allargata. Con Maelle, la figlia della conduttrice, ha un legame speciale e lei ama i tre figli che il suo compagno ha avuto dall’ex moglie e li abbraccerebbe con tutto il cuore.Il sostegno incrollabile di Vittorio Garrone ha permesso alla conduttrice di Legnano di superare la sua crisi professionale e di tornare trionfalmente alla trasmissione È Sempre Mezzogiorno.

Figlia

Dopo anni di desideri, Antonella Clerici ed Eddy Mertens hanno finalmente dato il benvenuto alla loro amata figlia Maelle nel febbraio 2009. A soli 13 anni, Maelle è ferocemente protetta dalla sua famiglia: i genitori raramente foto o altre informazioni su di lei. Nonostante la mancanza di informazioni pubbliche, i genitori di Maelle hanno fatto un lavoro incredibile nel crescere la figlia e nel tenerla al sicuro dagli occhi del pubblico.Biografia

Originaria di Legnano, Milano, ha fatto il suo ingresso nel mondo della RAI come giornalista sportiva nel 1989, conducendo programmi molto amati come Dribbling e Domenica Sprint, che l’hanno resa famosa agli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Alimentata dalla passione per la cucina, lascia lo sport e trova la sua vocazione con La prova del cuoco, che conduce dal 2000 (con due sole stagioni di pausa). Catturata dal successo di programmi popolari in prima serata, come “Il treno dei desideri” (2006-2007) e Ti lascio una canzone, ha scalato la vetta diventando la regina dell’Ariston nell’edizione 2010 del Festival.

Nell'autunno del 2018 è partita dalla rinomata cucina di Rai 1 per reintrodurre Portobello, l'indimenticabile show di Enzo Tortora, nella vita degli italiani. Dal 28 settembre 2020, capitana con passione il programma È sempre mezzogiorno! sulla prima rete RAI.