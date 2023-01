Hai capito chi è Beppe Ercole ex marito di Serena Grandi? Età, lavoro e figli

Serena Grandi è una nota attrice degli anni Ottanta, la cui vita privata è segnata dall’affetto per l’ex coniuge Beppe Ercole.

Serena Grandi è stata una figura di spicco del cinema erotico italiano degli anni Ottanta. Dopo la collaborazione con Tinto Brass, ha partecipato a numerosi film e serie televisive che le sono valsi numerosi riconoscimenti. Dopo un breve periodo di assenza dovuto a questioni legali, è tornata a recitare e ha partecipato a diversi programmi televisivi. La sua vita privata è segnata dall’importante relazione con Beppe Ercole, purtroppo finita male. L’attrice e l’arredatore e antiquario si sono sposati nel 1989. Scopriamo di più sull’ex coniuge di Serena Grandi.

Serena Grandi è stata precedentemente sposata con Beppe Ercole.

In una recente intervista, Serena Grandi ha espresso il suo rammarico per la separazione dall’ex marito Beppe Ercole. La coppia si era sposata nel 1987, per poi divorziare nel 1993 e avere un figlio, Edoardo, nel 1989. Le parole della Grandi dimostrano il profondo impatto della loro relazione. Nel corso degli anni, il rimpianto è cresciuto nel suo cuore.

Beppe Ercole era un rinomato arredatore e antiquario del quartiere Parioli della Roma bene, oltre che una star del cinema degli anni ’70-’80. Secondo le ricostruzioni di Serena Grandi, era un devoto padre di famiglia, il più grande rimpianto di Corinne Clery, conosciuta anche con lo pseudonimo di Corinne Piccoli, attrice francese.

Rivalità con Corinne Clery

Dopo un periodo di assenza, Serena Grandi è tornata al Grande Fratello Vip e ha incontrato Corinne Clery, la seconda moglie di Beppe Ercole, con la quale ha avuto una lunga faida. Tuttavia, i due si sono riconciliati dopo la morte di Ercole nel 2010, scegliendo di onorare la sua memoria mettendo da parte le loro divergenze.