Hai capito chi è Carlo Di Francesco marito di Fiorella Mannoia? Età, lavoro, figli

Carlo Di Francesco è nato ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, nel 1980 ed ha 42 anni. È il marito della cantante Fiorella Mannoia e un musicista, arrangiatore e produttore musicale. Ha suonato in tour con artisti come Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Edoardo Bennato e Alex Baroni. Insieme al suo fratello gemello Matteo, ha fondato un gruppo di bata-rumba, una musica tradizionale cubana. Ha ricoperto il ruolo di professore nel talent show “Amici” di Maria De Filippi, poi ha lasciato la trasmissione televisiva per dedicarsi completamente alla musica. A 18 anni, Carlo Di Francesco è volato verso Cuba, dove ha mantenuto la sua residenza fino al 2010, studiando all’Istituto Superiore d’Arte le percussione afro-cubane. Carlo è anche uno sportivo, avendo praticato il rugby a livello agonistico per diversi anni, sempre parallelamente allo studio della musica.