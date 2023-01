Hai capito chi è Celso Valli? Età, moglie, figli e biografia

Celso Valli ha fatto il suo debutto ufficiale nel 1978, collaborando con Drupi nell’album “Provincia”. Nello stesso periodo, ha iniziato a produrre, arrangiare e, occasionalmente, scrivere canzoni per diversi progetti di “Italo disco”, come Tantra, Azoto e Passeggeri. Dal 1979, ha iniziato a lavorare anche con Mina. Nel corso della sua carriera come produttore e arrangiatore, Valli ha lavorato con alcuni degli artisti italiani più famosi degli anni ’80 e ’00, tra cui Andrea Bocelli, Il Volo, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Filippa Giordano, Mango, Vasco Rossi, Matia Bazar, Raf, Giorgia, Renato Zero, Biagio Antonacci e Gerardina Trovato.