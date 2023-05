Hai capito chi è Daniela Ferolla? Età, marito, figli, lavoro, quanto guadagna e dove vive

Daniela Ferolla è uno dei volti più appassionati della televisione italiana, che ha calcato gli schermi della Rai con la sua presenza a Linea Verde. In passato ha condotto il programma con Patrizio Roversi e attualmente lo fa al fianco di Federico Quaranta: un duo incredibile!

La carriera di Daniela Ferolla nel mondo dello spettacolo è a dir poco straordinaria! Ha avuto un successo incredibile con i suoi ruoli in Don Matteo e Pride. Ma cosa sappiamo veramente di questa potenza dello spettacolo? Qual è stato il suo percorso finora e cosa sappiamo della sua vita privata?

La carriera televisiva di Daniela Ferolla

Daniela Ferolla, nata a Vallo della Lucania nel 1984, era l’amata figlia di Fernando, maresciallo dei carabinieri, e l’adorata sorella di Gabriella, Giusy e Miriam. Tragicamente, la madre è venuta a mancare nel 2015 a causa di una grave malattia, lasciando un profondo vuoto nella loro famiglia.

Daniela Ferolla è stata una forza da non sottovalutare quando ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 2001 e ne è uscita vittoriosa! I suoi successi non si sono fermati qui: ha vinto anche i titoli di Miss Web e Miss Chi, per gentile concessione della rivista.

La carriera di Daniela Ferolla come conduttrice televisiva è stata a dir poco straordinaria! Ha partecipato allo straordinario programma Dentro la moda, su Rai 5, e ha lavorato come inviata per Uno Mattina Estate e Vita in Diretta. Il suo ultimo ruolo di conduttrice è stato quello di Linea Verde, nella stagione 2014-2015. La sua passione per la conduzione è evidente nel suo lavoro e continua a essere una stella brillante nel settore dei media.

Chi è il partner di Daniela Ferolla

Della vita privata di Daniela Ferolla si sa molto poco, tranne qualche dettaglio sulla sua famiglia. Non si sa nulla delle sue finanze né dove risieda. Sappiamo però che ha una relazione passionale con Vincenzo Novari, ex amministratore delegato di 3 Italia e Omnitel SPA. Non hanno figli insieme.

Vincenzo Novari è assolutamente entusiasta di essere al timone di un evento così incredibile! È alla guida del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno in Italia, nelle splendide città di Milano e Cortina.

Vincenzo Novari, nato nel 1959, è un vero e proprio tifoso del Milan! Questo fervente amore per la squadra lo lega al figlio Giulio, nato da una precedente relazione.