Hai capito chi è Fiore Argento? Età, padre, sorella, figli, madre, marito e Isola Dei Famosi

Sono numerosi i personaggi noti che parteciperanno alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023, che inizierà a breve. Tra questi spicca la “sorella d’arte” Fiore Argento, che è la prima concorrente a essere annunciata ufficialmente dal popolare format che unisce reality e survival show, presentato sempre da Ilari Blasi con l’aiuto dell’affidabile Alvin come inviato.

Fiorella Argento, più comunemente conosciuta come Fiore Argento, è la figlia del celebre regista Dario Argento e sorellastra di Asia Argento, con cui condivide solo il padre.

Dario e Marisa Casale sono i genitori di Fiore, avendola messa al mondo grazie alla loro relazione.

Nata il 3 gennaio 1970, fin da piccola ha affiancato il padre, partecipando da giovane a ruoli in film come Phenomena.

Rispetto ad Asia, Fiore ha scelto di concentrarsi sull’industria della moda, iscrivendosi al Fashion Institute of Technology e trasferendosi a New York durante gli anni del college. Da allora ha collaborato regolarmente con marchi famosi come Fendi.

Tuttavia, mantiene il suo legame con l’industria cinematografica, apparendo in ruoli minori nei film del padre, tra cui Trauma, e comparendo nel video musicale della canzone L’Assenzio dei Bluvertigo, accanto a Morgan, che è il compagno di lunga data della sorella Asia.

Negli ultimi anni è stata molto presente in televisione, come conduttrice e commentatrice di programmi come Mattino Cinque e Live Non è la D’Urso.

La vita privata di Fiore non è molto documentata, tuttavia è stato accertato un lungo legame con Pietro Delle Piane.