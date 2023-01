Hai capito chi è Lino Guanciale? Età, moglie, figli e biografia

Nel 2020 Lino Guanciale ha sposato in gran segreto Antonella Liuzzi, figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà e sindaco di Noci in Puglia. Il matrimonio è stato reso noto solo successivamente attraverso alcune foto condivise su Instagram dallo stesso attore. Nel novembre 2021, la coppia ha avuto un figlio, Pietro. Oltre alla carriera di attore, Lino Guanciale è anche un testimonial per UNHCR e ha partecipato a missioni in Libano e in Etiopia.

Lino Guanciale ha trascorso la sua giovinezza ad Avezzano, in Abruzzo, prima di trasferirsi a Roma dopo il suo diciottesimo compleanno. Ha scelto di vivere nel quartiere Garbatella, apprezzando l’atmosfera multietnica e i vicini simpatici. Tuttavia, all’inizio, non era riconosciuto come attore dal suo pizzicagnolo indiano, che seguiva solo gli attori di Bollywood.