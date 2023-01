Oroscopo Simon & the Stars 2023, previsioni in diretta ‘Da noi… a ruota libera’

ARIETE

Nel 2023 l’Ariete avrà la possibilità di fare scelte importanti che potrebbero portare a un cambiamento radicale nella propria vita. Ci saranno molte opportunità, soprattutto nella prima metà dell’anno, che potrebbero portare a un cambiamento di lavoro o di città o a un cambiamento nello stile di vita. Molti potrebbero trovare il coraggio di lasciare un lavoro che non hanno scelto e avviare un’impresa. Inoltre, a giugno ci saranno buone possibilità di realizzare i propri sogni d’amore. Venere sarà favorevole e potrebbe portare a nuove relazioni o addirittura a procreare.

TORO

Il Toro vedrà decollare la propria vita a partire da maggio del 2023, quando Giove, il pianeta delle opportunità, entrerà in gioco. Questo segno zodiacale potrà liberarsi da insicurezze, difficoltà economiche e altre zavorre a partire da marzo, quando Saturno cambierà atteggiamento e diventerà favorevole. Per coloro che hanno già fatto un cambiamento importante, questo sarà il momento di stabilizzarsi e iniziare a guadagnare. Se invece il cambiamento era solo nei loro piani, la tarda primavera offrirà l’opportunità giusta, sia attraverso nuove conoscenze che nuove collaborazioni. Anche chi cerca o vuole cambiare casa riceverà buone notizie.

GEMELLI

Il Gemelli si impegna a fare ciò che è necessario per ottenere ciò che desidera. Potrebbe essere l’anno in cui ottenere una promozione o un ruolo di maggiore responsabilità. Tuttavia, crescere in prestigio significa anche aumentare le proprie responsabilità. Il 2023 potrebbe anche essere l’anno in cui doversi confrontare con situazioni difficili, sia in amore che sul lavoro, e prendere decisioni importanti. Per alcuni potrebbe essere necessario trasferirsi in un’altra città o addirittura all’estero. Aprile potrebbe essere un ottimo mese per l’amore, mentre l’estate potrebbe essere piena di incontri interessanti.

CANCRO

Il Cancro, nel 2023, ritroverà la fiducia in se stesso e smetterà di chiedere agli altri la valutazione del proprio valore. Questo cambiamento gli permetterà di liberarsi da rapporti sfavorevoli sia a livello lavorativo che sentimentale, che in passato aveva accettato solo per paura di non poterne fare a meno. I primi mesi dell’anno saranno ancora un po’ impegnativi e potrebbero esserci alcune scelte da fare o decisioni da prendere, come ad esempio affrontare un esame per chiarire le prospettive lavorative future. Tuttavia, a partire da maggio, con l’arrivo di Giove, il Cancro potrà aspettarsi delle conferme positive. Febbraio e maggio saranno i mesi migliori per l’amore.

LEONE

Il Leone può tornare a ruggire di gioia durante il 2023, un anno che gli restituirà il protagonismo dopo tre anni di compromessi e difficoltà. Potrà cambiare ruolo, contratto o addirittura città, a patto di muoversi entro maggio. La seconda metà dell’anno favorirà il consolidamento piuttosto che le novità. In amore, il momento sarà propizio per i single e per chi si trova in una crisi.

VERGINE

Il 2023 è un anno importante per la Vergine, durante il quale dovrà prendere alcune decisioni importanti riguardanti il suo futuro. Dovrà valutare se mantenere la rotta attuale o cambiare, se partire o rimanere, se sposarsi o fare scelte diverse in amore. Inoltre, dovrà rivedere i propri rapporti, sia in ambito lavorativo che sentimentale, mettendo tutto in ordine e rimettendo la felicità al centro della sua vita.

BILANCIA

Il 2023 è un anno importante per la Bilancia, in cui avrà l’opportunità di entrare in primo piano, sia sul lavoro che in famiglia. Saranno decisive le prime sei mesi dell’anno, durante i quali avrà la possibilità di affrontare sfide e cogliere opportunità per raggiungere una maggiore indipendenza. Potrebbe assumere un nuovo ruolo, gestire maggiori responsabilità o persino avviare un’attività in proprio. Anche l’amore tornerà a fiorire, con l’estate che porterà molti incontri per i single.

SCORPIONE

Nel 2023, lo Scorpione avrà l’opportunità di stabilirsi e mettere radici. Potrà trovare un luogo da chiamare “casa” sia nel lavoro che nelle relazioni. Sarà anche un anno molto romantico per coloro che cercano un nuovo amore o che vogliono espandere la loro famiglia con un bambino. Dopo anni di instabilità, potranno finalmente trovare stabilità e senso di appartenenza.

SAGITTARIO

Il Sagittario sarà protagonista del nuovo anno, decidendo di riappropriarsi di spazi lavorativi e decisionali che potrebbero essere stati usurpati in passato. Marzo sarà il mese più importante dell’anno, con prese di posizione decisive. Alcune persone potrebbero dare un ultimatum nel lavoro o in una relazione, mentre altre potrebbero decidere di ricominciare da nuove basi in estate. Per i giovani, potrebbe essere l’anno per conquistare la prima indipendenza lontano dalla famiglia.

CAPRICORNOIl Capricorno vuole volare basso nel nuovo anno, cercando di dedicarsi a qualcosa di meno ambizioso ma che possa crescere nel tempo. La prima metà dell’anno sarà un po’ più impegnativa, poiché dovranno adattarsi a una nuova realtà e lottare per ottenere di più nel lavoro. Tuttavia, da maggio in poi, con Giove e Saturno a favore, il successo è garantito. Luglio e agosto sono i mesi migliori per i single in cerca di amore.

ACQUARIO

Nel nuovo anno, l’Acquario compie una rivoluzione, decidendo di liberarsi di tutto ciò che ha accettato negli anni passati per paura di deludere gli altri o di fare un cambiamento. Ciò include importanti lavori di ristrutturazione in casa, sul lavoro e nelle fondamenta della propria vita, con l’obiettivo di liberare spazio per il nuovo. Inoltre, l’estate può essere il momento ideale per revisionare le relazioni di coppia e prendere una posizione chiara: rimanere insieme o separarsi, sposarsi o lasciare tutto com’è.

PESCI

Il 2023 è un anno in cui i Pesci possono finalmente stabilirsi in una nuova vita, dopo anni trascorsi in una sorta di limbo. È il momento di sfruttare i primi mesi dell’anno per schiarirsi le idee e prendere le decisioni giuste, sia in ambito lavorativo che in amore. Chi ha già cambiato negli ultimi anni potrebbe ancora cambiare, ma in maniera definitiva. Nel mese di maggio potrebbero esserci opportunità di firmare importanti accordi e di iniziare nuove relazioni.