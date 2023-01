Hai capito chi è Luisella Costamagna? Età, carriera, fidanzato e figlio

Luisella, una giornalista di successo, è nata il 16 dicembre 1968 nella provincia di Torino. È molto riservata sulla sua vita personale e nota per la sua eleganza e raffinatezza. Fin da piccola ha mostrato un interesse per la scrittura e i media, e ha studiato anche danza classica. Ha grande ammirazione per Michele Santoro. Durante gli anni universitari, ha condotto telegiornali locali per pagare gli studi, concentrandosi in particolare su mostre d’arte. Come conduttrice, ha un carattere forte e determinato e riesce sempre a mantenere l’ordine durante i programmi, anche su temi caldi.