Hai capito chi è Mago Silvan? Vero nome Aldo Savoldello: età, moglie, figli, dove vive

Come David Copperfield e Lance Burton, Silvan è stato eletto “Magician of the Year” due volte, nel 1990 e nel 1999. È l’unico prestigiatore non statunitense ad aver ricevuto questo premio. Inoltre, è il primo italiano a vincere il Merlin Award, nel 1998 e poi nel 2011. Il 15 settembre 2017, a Londra, è stato nominato il miglior mago del mondo dal Magic Circle.