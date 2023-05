Hai capito chi è Mia Bastianelli figlia di Angela Melillo? Età, padre e vita privata

Angela Melillo è una famosa showgirl italiana che ha raggiunto un’immensa popolarità negli anni Novanta. Inoltre, ha dimostrato la sua versatilità assumendo ruoli di attrice e ballerina. Il suo successo, tuttavia, è da attribuire principalmente alla sua partecipazione a Il Bagaglino, e la sua carriera è stata successivamente segnata da una serie di successi. Prima di saperne di più su Mia, sua figlia, cerchiamo di capire i risultati ottenuti da Angela.

Angela Melillo è una persona straordinaria.

Angela Melillo è nata il 20 giugno 1967 a Roma. I suoi genitori, Dalmazio e Franca, hanno sempre sostenuto le sue decisioni, compresa la scelta di rinunciare a una laurea e di concentrarsi sull’insegnamento della danza.

Fin da piccola ha capito cosa voleva ottenere nella vita, usando la danza come piattaforma per il successo. La sua dedizione è stata notevole e i suoi familiari hanno osservato le difficili decisioni che ha dovuto prendere per raggiungere i suoi obiettivi. Dopo anni di studio, nel 1991, all’età di 24 anni, ha ottenuto il ruolo di soubrette in Holiday News.

Dopo la prima esibizione, viene selezionata per entrare nel cast de Il Bagaglino, che segna l’inizio del suo vero successo. Partecipa inoltre a diversi programmi televisivi, come Beato tra le donne e Scherzi a parte, e a numerose fiction, come La figlia di Elisa – ritorno a Rivombrosa e Il Maresciallo Rocca. Più recentemente, nel 2021 è stata una delle concorrenti del reality show L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Della sua vita privata si sa poco, perché la donna è protettiva nei confronti del suo spazio personale. Si sa che ha avuto un primo marito, Ezio Bastianelli, imprenditore e ristoratore romano, con cui è stata sposata per sette anni. I due si sono incontrati inizialmente quando erano giovani e si sono sposati nel 2006.

Nel 2008, al termine di un lungo percorso per diventare genitori, è nata la loro unica figlia Mia. Non si sa molto di lei perché è ancora molto giovane. Si sa però che è molto orgogliosa della madre e che vive con lei e con il nuovo coniuge.