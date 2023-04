Hai capito chi è Mia Sangiuliano figlia di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato bene di sua figlia Mia Sangiuliano. Ha espresso il suo orgoglio per la forza, la dignità e il carattere di Mia, nonché la sua ammirazione per la capacità di Mia di superare ostacoli difficili.

Caldonazzo ha espresso le sue emozioni raccontando la sua esperienza di madre, sottolineando il forte legame tra lei e sua figlia. Ha sottolineato che si sono sostenute a vicenda per tutta la vita e che è stato difficile per lei lasciare la figlia per entrare nella Casa del GF VIP. Nonostante ciò, ha voluto dare a sua figlia la fiducia di cui aveva bisogno.

Per la Caldonazzo c’è una bella sorpresa: sua figlia Mia ha sfilato in passerella. Nathalie ha espresso la sua gioia dicendo: “Non potevo sopportare di essere qui senza di te, mi sei mancata moltissimo. Ci sono stati momenti di sconforto, ma sono felicissima di poterti rivedere. Capisco la difficoltà di essere qui e sono molto contenta che tu abbia fatto questo per te stessa”.

Mia ha rassicurato la madre, dicendo che aveva voglia di vederla e di assicurarsi che la scuola e tutto il resto andassero bene. Con grande sorpresa di tutti, Mia ha poi rivelato di essere felicemente fidanzata. Alfonso Signorini ha quindi chiesto chi fosse Andrea, al quale Mia ha risposto che era il suo fidanzato, aveva 22 anni e gestiva un’azienda di famiglia.

Mia Sangiuliano, la figlia di Nathalie Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo è la madre orgogliosa della sua unica figlia, Mia Sangiuliano, che oggi ha 17 anni. Mia è nata dalla precedente relazione di Nathaly con Riccardo Sangiuliano.

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la Caldonazzo ha parlato spesso di sua figlia Mia, conversando spesso con Lulu Selassie di lei e di Andrea, il fidanzato di Mia che lei ha già conosciuto. Evidentemente innamorata di sua figlia, Nathaly ha recentemente parlato di Mia ad Antonio Medugno. Ha dichiarato: “Se la conosci ti innamori”, ma ha precisato che la figlia ha già una relazione.

La Caldonazzo ha fornito ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2021 una descrizione approfondita di sua figlia Mia. L’ha descritta come una persona dolce e sensibile, ma anche vendicativa.

Mia Sangiuliano è apparsa a sorpresa al Grande Fratello Vip 2021 per onorare la madre Nathaly Caldonazzo.

Dopo tante discussioni su Mia e molteplici richieste di rivederla, Nathaly Caldonazzo riceverà finalmente l’attesa sorpresa durante la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda stasera. Come anticipato da Alfonso Signorini durante le anticipazioni della puntata, Mia Sangiuliano entrerà nella casa di Cinecittà per regalare a sua madre Nathaly un momento memorabile.

Nathaly ha avuto difficoltà negli ultimi giorni. La Caldonazzo ha rivelato di aver pianto in solitudine sotto le coperte e di desiderare la figlia Mia, alla quale aveva chiesto di scoprire un amore speciale come quello di Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè. Questa sera, la Caldonazzo potrà finalmente ricongiungersi con la figlia: riuscirà ad abbracciarla?